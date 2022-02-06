"Временные постоянные визы" - путь к статусу постоянного жителя Австралии растягивается на долгие годы

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Света Бхандари пытается получить ПМЖ в Австралии уже долгие 12 лет.





«Что я хочу вам сказать, так это то, что приехала я сюда вместе с мужем 15 мая 2009 года. По студенческой визе. И до сих пор мы ждем статуса постоянных жителей. Это долгая борьба в 11 или уже 12 лет, точно больше десяти».





С тех пор, как г-жа Бхандари впервые приехала в Австралию из Индии в качестве студентки факультета бизнеса и сферы гостеприимства, у нее уже было три разных временных визы.





Она прошла девять разных курсов и переезжала в Хобарт и Джилонг, чтобы соответствовать критериям, которые, как ей сказали, в конечном итоге позволят получить ей и ее супругу постоянный статус.





В мае прошлого года они подали заявление на получение региональной визы подкласса 887 - Skilled Regional, которая является одним из немногих путей к постоянному жительству и гражданству.





Но они все еще ждут ответа.





«И день ото дня наше разочарование и депрессия только растут. Поскольку время ожидания не ограничено, мы не знаем, сколько месяцев нам ждать. Это влияет на всю нашу семью, так как на карту поставлены наши карьеры, мы не можем получить хорошую работу, работу на полный рабочий день, мы не можем получить никакой помощи от Centrelink , а у нас растут дети и соответственно растут их нужды и потребности».





Г-жа Бхандари получила квалификацию в сфере связей с общественностью и управления бизнесом, а ее муж - бухгалтер.





Но визовые требования означают, что ни один из них не может получить работу в выбранной ими области, пока они не станут постоянными жителями.





Вместо поиска работы мечты 44-летняя женщина работает в продленке, присматривая за детьми после школы, а ее муж - поваром в доме престарелых и доставляет еду в сервисе UberEats.





Они также не могут купить дом и не имеют права на получение пособий Centrelink, что сильно сказалось на их жизни во время локдаунов по COVID-19, поскольку они не могли тогда работать.





Но г-жа Бхандари говорит, что, несмотря на трудности, она и ее муж не хотят отказываться от своей мечты остаться в Австралии.





«Мы уже здесь столько времени, мы потратили так много денег за все эти годы. И мы так много работали на тяжелых работах, брали любые подработки, приспосабливались к жизни в региональной Австралии, опять же, это очень сложно. Было нелегко выполнить все требования визы, но мы по-прежнему страдаем».





В подобной ситуации оказалась далеко не одна ее семья.





В марте прошлого года в Австралии по временным визам находилось более 1,7 миллиона человек.





Вот что говорит исполнительный директор Центра трудящихся-мигрантов Мэтт Канкель.





«Многие из них находятся здесь уже несколько лет, в таком постоянном-временном статусе, если хотите. И многие из тех, кого мы считаем обладателями временной визы, на самом деле люди, у которых действительно есть желание осесть здесь и создать семью, и стать частью сообщества здесь, в Австралии. Поэтому нам действительно нужно изменить свое отношение к миграции, чтобы предоставить больше возможностей для перехода к статусу постоянного жителя, а не для постоянного оттока людей с временными визами».





Исследование, проведенное Центром трудящихся-мигрантов в конце прошлого года, показало, что в среднем люди должны ждать не менее пяти лет, чтобы получить вид на жительство, а некоторым требуется до 13 лет.





Также было установлено, что обладатели временной визы с больше вероятностью подвергаются эксплуатации на работе, включая недостаточную оплату труда и другие злоупотребления.





Мэтт Канкель говорит, что продолжающиеся изменения в визовой системе Австралии привели к образованию уязвимого класса обладателей вечных временных виз, которые поддерживают экономику, но сами имеют мало прав.





«Сама идея временной визы несколько неверна, потому что у нас есть люди, которые вынуждены прыгать с временной визы на временную визу только для того, чтобы оставаться в стране, и это было бы намного лучше для них, принесло бы намного больше стабильности и безопасности для всех, если бы те люди, которые действительно хотят остаться и построить свою жизнь здесь, имели бы это возможность сделать это».





Согласно новому опросу, проведенному Центром трудящихся-мигрантов совместно с Юридическим центром по правам человека, большинство австралийцев поддерживают такой подход.





Опрос 1000 человек показал: 78% считают, что мигранты, которые жили и работали в Австралии в течение нескольких лет, должны иметь четкий путь к статусу постоянного жителя.





Говорит Дэвид Берк из Юридического центра по правам человека.





«Мне кажется, что эти результаты – ошеломляюще позитивные, поскольку они действительно четко отражали взгляды сообщества на то, что наша иммиграционная политика должна соответствовать нашим ценностям, и что каждый должен иметь возможность реально планировать жизнь, которую он хочет построить».





Он говорит, что считает иммиграционную политику Австралии несоответствующей общественному мнению.





«Как страна, мы абсолютно сбились с пути, когда дело доходит до иммиграции, мы видели широко разрекламированную токсичную политическую риторику, когда речь идет о беженцах. Но я не думаю, что существует такой же уровень общественного понимания того, что происходит с нашей иммиграционной политикой в целом. Нам нужна иммиграционная система, которая действительно относится к людям как к людям, а не рассматривает их как просто инструменты для краткосрочной работы. И я думаю, что эти результаты показывают, что австралийское сообщество согласно с этим утверждением».





Министр иммиграции Алекс Хоук не ответил на запрос SBS о комментариях.











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