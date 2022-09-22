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Мобилизация. "Это будет краш-тест для всех институтов российской власти"

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Dr. Alexey Muraviev

Dr. Alexey Muraviev, Associate Professor of National Security and Strategic Studies at Curtin University, Perth Credit: Submitted by Dr.Muraviev

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Published 22 September 2022 at 1:20pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

В среду президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Мы связались с Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте.

Published 22 September 2022 at 1:20pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • По словам министра обороны России Сергея Шойгу, воевать призовут 300 тысяч человек, и это лишь 1.1 процента от мобилизационного ресурса.
  • Сейчас речь, по словам Путина, идёт о тех, кто "состоит в запасе". Это люди, которые проходили военную службу, имеют военно-учетные специальности и боевой опыт.
  • Ранее власти РФ анонсировали проведение референдумов о присоединении к России сепаратистских республик Украины и оккупированных областей.
  • Также в Госдуме РФ приняли поправки в Уголовный кодекс России, связанные с мобилизацией и военным положением.
  • Ядерная риторика: Путин сказал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты и подчеркнул, что «это не блеф».
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