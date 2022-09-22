Мобилизация. "Это будет краш-тест для всех институтов российской власти"

Highlights
- По словам министра обороны России Сергея Шойгу, воевать призовут 300 тысяч человек, и это лишь 1.1 процента от мобилизационного ресурса.
- Сейчас речь, по словам Путина, идёт о тех, кто "состоит в запасе". Это люди, которые проходили военную службу, имеют военно-учетные специальности и боевой опыт.
- Ранее власти РФ анонсировали проведение референдумов о присоединении к России сепаратистских республик Украины и оккупированных областей.
- Также в Госдуме РФ приняли поправки в Уголовный кодекс России, связанные с мобилизацией и военным положением.
- Ядерная риторика: Путин сказал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты и подчеркнул, что «это не блеф».