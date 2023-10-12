Подкаст про деньги и технологии

Постоянный соведущий подкаста - Павел Энтин , кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.





Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных .





Гость второго эпизода подкаста - Алексей Плешаков из Social Discovery Group. SDGroup объединяет более 50 брендов, инвестиционный фонд и венчурную студию. Social Discovery Group инвестирует в стартапы в области технологий так называемых социальных открытий.



