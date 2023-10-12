Подкаст про деньги и технологии

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Подкаст про деньги и технологии поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске – последние новости из мира финансов и технологий.

Постоянный соведущий подкаста - Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.

Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных.

Гость второго эпизода подкаста - Алексей Плешаков из Social Discovery Group. SDGroup объединяет более 50 брендов, инвестиционный фонд и венчурную студию. Social Discovery Group инвестирует в стартапы в области технологий так называемых социальных открытий.

В подкасте звучит композиция Electric Dimension в исполнении Nicholas Goulding.

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Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод

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