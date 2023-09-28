Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод

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Podcast about Money and Technology Source: SBS Russian

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Мы начинаем новый подкаст про деньги и технологии, в котором ведущий и гости нашего подкаста делятся своими знаниями и аналитикой текущих событий. В каждом выпуске – последние новости из мира финансов и технологий.

Постоянный соведущий подкаста - Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.

Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных.

Гость первого эпизода подкаста - Дмитрий Бутерин, успешный IT-предприниматель, программист, наставник и инвестор. Создатель Wild Apricot, BlockGeeksLab, а также папа троих детей, в том числе Виталика Бутерина – создателя блокчейн платформы Ethereum.

В подкасте звучит композиция Electric Dimension в исполнении Nicholas Goulding.

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