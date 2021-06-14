Как создать свой первый стартап и за сколько и кому его можно продать?

Справка: Павел Энтин - предприниматель с 25-летним опытом, будучи главой инвестиционного банка Павел приносил компаниям прибыль 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является Managing Partner в Unirock Partners (www.unirock.partners) и одним из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел имеет степень PhD по Мировой Экономике.
В первой части мы поговорили с Павлом Энтиным о том:
- Как создать свой первый стартап?
- Кто обязательно должен быть в команде?
- Как оформлять отношения с партнерами?
- Как определиться с идеей для стартапа?
- Какие стартапы сейчас не стоит создавать?
- Чего ждёт инвестор от стартапа?
- Сколько может стоить компания на начальном этапе и кто ее может купить?
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