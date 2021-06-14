Как создать свой первый стартап и за сколько и кому его можно продать?

Справка: Павел Энтин - предприниматель с 25-летним опытом, будучи главой инвестиционного банка Павел приносил компаниям прибыль 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира.

Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1.

В настоящее время Павел является Managing Partner в Unirock Partners (www.unirock.partners) и одним из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел имеет степень PhD по Мировой Экономике.