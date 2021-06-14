Как создать свой первый стартап и за сколько и кому его можно продать?

Pavel Entin

Source: Photo by Pavel Entin

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Мы начинаем цикл интервью с советами по поводу того, как создавать, выращивать компании и продвигать их на рынки.

Справка: Павел Энтин - предприниматель с 25-летним опытом, будучи главой инвестиционного банка Павел приносил компаниям прибыль 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового  банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является Managing Partner в Unirock Partners (www.unirock.partners) и одним из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел имеет степень PhD по Мировой Экономике.

 В первой части мы поговорили с Павлом Энтиным о том:  

  • Как создать свой первый стартап?
  • Кто обязательно должен быть в команде? 
  • Как оформлять отношения с партнерами? 
  • Как определиться с идеей для стартапа? 
  • Какие стартапы сейчас не стоит создавать? 
  • Чего ждёт инвестор от стартапа?
  • Сколько может стоить компания на начальном этапе и кто ее может купить? 
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Как создать свой первый стартап и за сколько и кому его можно продать?



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