Бизнесмен и инвестор Павел Энтин: "Самое главное для любого проекта - классная команда"

Pavel Entin

Ph.D., Ex-Head of Investment Bank, Ex-Head of PE Fund, Mentor Source: Photo by Pavel Entin

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Об особенностях ведения бизнеса в Австралии и о том, какие сферы бизнеса будут продолжать расти и приносить прибыль, рассказал в интервью SBS Russian инвест-банкир Павел Энтин.

Справка: Павел Энтин - предприниматель с 25-летним опытом, будучи главой инвестиционного банка Павел приносил компаниям прибыль 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового  банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является Managing Partner в Unirock Partners (www.unirock.partners) и одним из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел имеет степень PhD по Мировой Экономике.

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