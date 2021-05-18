Когда и как масштабировать бизнес?

Pavel Entin

Pavel Entin, Ph.D., Ex-Head of Investment Bank, Ex-Head of PE Fund, Mentor Source: Photo by Pavel Entin

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Второе интервью из цикла с советами для предпринимателей о том, как создавать, выращивать компании и продвигать их на рынки.

 В этом интервью Павел Энтин рассказал о том: 
  • как понять, что бизнес пора масштабировать? 
  • какие продукты/сервисы не стоит масштабировать и почему? 
  • с чего начать подготовку к масштабированию? 
  • кто обязательно нужен в команде? 
  • какие рынки сейчас самые перспективные? 
Справка: Павел Энтин - предприниматель с 25-летним опытом, будучи главой инвестиционного банка, Павел приносил компаниям прибыль 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, 1-го Процессингового  банка (QIWI Банк), Дата Центра М1. Сейчас Павел Managing Partner в Unirock Partners (www.unirock.partners) и один из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел имеет степень PhD по Мировой Экономике. Задать вопрос Павлу можно
здесь
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