Когда и как масштабировать бизнес?

В этом интервью Павел Энтин рассказал о том:
- как понять, что бизнес пора масштабировать?
- какие продукты/сервисы не стоит масштабировать и почему?
- с чего начать подготовку к масштабированию?
- кто обязательно нужен в команде?
- какие рынки сейчас самые перспективные?
Справка: Павел Энтин - предприниматель с 25-летним опытом, будучи главой инвестиционного банка, Павел приносил компаниям прибыль 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), Дата Центра М1. Сейчас Павел Managing Partner в Unirock Partners (www.unirock.partners) и один из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел имеет степень PhD по Мировой Экономике. Задать вопрос Павлу можно .
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!
Слушайте также: