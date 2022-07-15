Более 40 стран будут координировать расследование предполагаемых военных преступлений в Украине

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Главный прокурор Международного уголовного суда призывает к более масштабной стратегии по привлечению к ответственности лиц, совершающих военные преступления в Украине, в то время как представители десятков стран обязались сотрудничать, чтобы положить конец безнаказанности за эти действия.





С тех пор, как 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, вооруженные силы России не раз были обвинены в злоупотреблениях, которые варьируются от убийств в Буче до бомбардировок гражданских объектов, включая попадание ракеты 16 марта в здание театра в Мариуполе, в результате которого, по оценкам расследования Associated Press, вероятно, погибло около 600 человек.





На конференции по обсуждению ответственности за преступления в Украине в Гааге прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что слишком долго тянется период, когда звучит много обещаний, но не предпринимается действий.





«Слова стоят дешево. Слишком много обещали слишком долго. И я думаю, что сегодняшний день, со многих точек зрения, представляет собой осознание того, что мы, как юристы и следователи, должны применить написанные в книге законы в реальной жизни. Политики и дипломаты, и остальные люди понимают, что обещания не растворяются в воздухе в тот момент, как они произносятся, и осознание того, что для этого требуется тяжелая работа, требуется выносливость. И наше дело — доказательства, а не политика».





Г-н Хан говорит, что на совещании на уровне министров обсуждалась необходимость координации, согласованности и всеобъемлющей стратегии, поскольку разные страны и суды работают над расследованием преступлений и судебным преследованием.





Когда началась встреча в Гааге, бы нанесен удар российскими ракетами по украинскому городу Винница, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «открытым террористическим актом» против гражданского населения страны.





«Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана террористическим государством. Ни одно другое государство в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно другое государство в мире не позволяет себе ежедневно разрушать мирные города и обычные человеческие жизни крылатыми ракетами и артиллерией. В результате только одного ракетного удара по нашему городу Виннице погибло 23 человека. Трое детей в возрасте до 10 лет. И это,к сожалению,еще не окончательная цифра. Разбор завалов продолжается. Десятки человек числятся пропавшими без вести. Среди госпитализированных есть тяжелораненые».





Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова показала журналистам в Гааге фотографию, на которой видно тело ребенка.





«Сегодня от российских ракет погибло 20 человек, в том числе трое детей. 52 раненых от российских ракет, в том числе дети. И эта информация у нас каждый день с утра до ночи, с ночи до утра. Мы видим все больше и больше фактов, фактов военных преступлений. Таких дел сейчас более 23 тысяч только по военным преступлениям. Когда украинцев убивают, пытают, насилуют и так далее, и тому подобное. Поэтому эта встреча, эта конференция, была очень важна, чтобы фокус был на этой войне».





Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорит, что один из способов привлечь к ответственности страну — это конфискация активов.





«Прежде всего, на данный момент мы организовали способ замораживания денег. Так что это административный процесс со стороны казначейств всех стран-членов. И, как я уже сказал, это на общую сумму 13,8 миллиарда евро. Это способ заморозить активы, но имущество все равно в руках олигархов и субъектов, это просто административный процесс. Но можно пойти дальше и организовать судебный процесс, способ ареста однотипных активов. Если есть связь с уголовным преступлением».





Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра в своей речи говорил об ужасах, которые пришлось пережить многим украинцам, заявив, что это должно подпитывать настойчивость международного сообщества продолжать действовать.





«Может быть, самое важное в такой день, как сегодня, со всеми этими историями, а также личными рассказами и осознанием того, что происходит с точки зрения совершенно невинных гражданских лиц, которых убивают со связанными за спиной руками. Женщин и мужчин насилуют, а иногда и члены семьи вынуждены смотреть на это, это пытка и это происходит в массовом масштабе. И обсуждение этого и, знаете, интеллектуально, все все понимают, насколько это ужасно. Но слышать это и осознавать, и чувствовать это - я думаю, что это должно подпитывать настойчивость международного сообщества».





Г-н Хекстра предложил создать специальный трибунал для рассмотрения военных преступлений, совершенных в Украине, чтобы они не остались безнаказанными.





«Мы должны заполнить вакуум, а Международный уголовный суд здесь не обладает достаточной юрисдикцией, поэтому я могу представить, что, знаете ли, мы рассматриваем возможность создания такого трибунала. Что касается Нидерландов, мы рассмотрим это. Вероятно, это будет нелегко, но есть смысл сделать это с как можно большим количеством друзей из международного сообщества, но мы будем стремиться поддерживать Украину везде, где можем».





Г-н Хан говорит, что соглашение, достигнутое в Гааге, является многообещающим, но необходим единый подход.





«В свое время будет принята декларация, под которой подписались 45 стран, что является обещанием продемонстрировать стойкость в движении вперед. Но если мы хотим противостоять ошибкам прошлого - нам нужно скоординировать действия. Нам нужен диалог, нам нужна коммуникация и отвечающая за диалог группа, которая будет создана по ходу дела и будет иметь важное значение".





Россия неоднократно отрицала свою причастность к военным преступлениям и преднамеренным нападениям на мирных жителей с тех пор, как в феврале вторглась в Украину.



