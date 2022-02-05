Закрытие бюро "Deutsche Welle" в России

The sign of the Moscow office of German public broadcaster Deutsche Welle is seen on the wall of the apartment building in Moscow, Russia, Friday, Feb. 4, 2022. Russia's Foreign Ministry says it is shutting down the Moscow office of German public broadcas

Moscow bans Deutsche Welle bureau in Russia Source: AP/Alexander Zemlianichenko Jr

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД России запретить вещание телеканала на территории страны.

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод