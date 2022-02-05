Закрытие бюро "Deutsche Welle" в России

Закрытие бюро "Deutsche Welle" в РоссииPlay04:28Moscow bans Deutsche Welle bureau in Russia Source: AP/Alexander Zemlianichenko JrGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.19MB) Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД России запретить вещание телеканала на территории страны.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод