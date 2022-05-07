День матери. 'Мама научила нас петь, гладить, правильно выбирать духи...'

Elena Nikiforova and her daudhters

Елена Никифорова с дочками. Source: Supplied by Elena Nikiforova

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Во второе воскресенье мая в Австралии отмечается День матери. И мы вспоминаем это трогательное интервью с мамой из Сиднея Еленой Никифоровой и ее дочками Аней и Дианой о том, чему они научились друг у друга.

Елену Никифорову хорошо знают в русскоязычной общине Сиднея как участницу коллектива "Калинка", учительницу танцев, русского языка и воспитателя двуязычного детского сада. Хорошо знают и ее дочек - Аню и Диану, которые с самых ранних лет выступают вместе с мамой на многих русских праздниках.
 
Накануне Дня матери в прошлом году мы поговорили с Еленой и девочками о том, трудно ли быть хорошей мамой. Сейчас мы вспоминаем этот разговор и поздравляем всех мам, которые нас слушают, с Днем матери.
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