"Мышиная чума" угрожает урожаю риса в Риверина, НЮУ

((ТРАНСКРИПТ))





Семья Андреацца проживает и работает к югу от Griffith в регионе Riverina Нового Южного Уэльса.





Они входят в число 475 производителей риса в регионе, которых беспокоит нашествие мышей в центре западных районов штата.





Роберт Андреацца живет здесь с женой и тремя детьми.





Он надеялся на благосклонность судьбы после прекращения долгой и мучительной засухи.





«У нас был действительно хороший год нынче. Было приятно вернуться к нормальным условиям. Последние пару лет были для нас довольно тяжелыми. В прошлом году мои урожаи снизились до примерно четверти от того, что я обычно собираю».





Мыши уже добрались до фермы Роберта, но не в тех масштабах, которые наблюдаются дальше на севере.





На его 550 гектарах сельскохозяйственных угодий крошечные грызуны уничтожили риса на сумму порядка двадцати тысяч долларов.





«Вы можете увидеть этих мышей. Там мышиные норы, они буквально повсюду. Они по-настоящему усложняют нам жизнь. Они очень быстро плодятся. И надо как-то разорвать этот цикл воспроизводства».





Пока его рисовые поля были под водой, он обнаружил, что насыпи усеяны мышиными норками.





Они устраивались на берегу и ночью выплывали, чтобы полакомиться сочным рисом, растущим по краям.





«Проходит время и можно увидеть, как они начинают двигаться. Они реально плавают в затопленном поле, чтобы добраться до зерна. Когда мы собирали урожай, в первом и втором круге вы просто ничего не получаете. А потом, когда вы продвигаетесь глубже и глубже - урожайность будет расти, но у вас будут стопроцентные потери по краям».





Ксавье Мартин - вице-президент Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса и производитель зерна, базирующийся севернее, на равнинах Ливерпуля.





«Это ненормальное явление. Это чума. Это стихийное бедствие. И это быстро развивается в национальную катастрофу, если мы не начнем действовать правильно. Прям сейчас, пока мы общаемся, эта чума распространяется на Квинсленд, Викторию и Южную Австралию. Возможно, это и есть причина, по которой Маккуори-стрит (правительство штата) так медлит со всем этим. Они надеются, что катастрофа станет достаточно большой, чтобы вмешалось федеральное правительство ».





Ассоциация фермеров Нового Южного Уэльса сделала ужасающий прогноз общего финансового удара для сельскохозяйственного сектора.





"Это намного больше миллиарда долларов с точки зрения себестоимости фермерской продукции. Так что это существенное влияние, и это действительно нарушило планы фермеров, независимо от того, выращивают ли они рис или другие зерновые, масличные или бобовые культуры. Сейчас многие из них остановились и задумались, и довольно много фермеров говорят, что вынуждены забросить поле, а то и два или три. А есть, кто говорит, что вся ферма представляет собой неуправляемый риск на данный момент. Без какой-либо государственной поддержки они не строят никаких планов”.





Роберт работал вместе со своим отцом Анджело, чтобы значительно улучшить ферму с момента ее скромного основания, когда его семья переехала из Италии.





Потомок итальянских фермеров, он говорит что там для них не было будущего после Второй мировой войны.





«Мы начали выращивать овощи в тот день, когда у нас была только лошадь и плуг, и все делалось вручную. Мы рисковали, но просчитывали риски, много работали и добивались успеха, и чувствовали себя благословенными».





Роберт уже потратил тысячи долларов на ловушки для мышей - и он приветствовал пакет правительства штата в размере 50 миллионов долларов на финансовые выплаты и более мощную отраву.





Но если эти меры не позволят удержать популяцию мышей зимой на достаточно низком уровне, чтобы предотвратить новый бум их размножения с приходом теплых дней, Роберт опасается за свой недавно посеянный урожай пшеницы.





"Вот что мы боимся потерять, так это зерна вот в этих бороздках. Они проходят и выедают их, и мы возвращаемся к исходной точке. Мы должны начать новый посев. Я, наверное, потратил 80 тысяч, 100 тысяч долларов на такой посев. У вас падает урожай. У вас падает производство. Это похоже на новую засуху. У вас падает доход, ваше производство падает. Расходы никуда не исчезают при этом, но продукция сокращается".





Тем временем мыши распространяются в сторону Западного Сиднея, а фермеры отчаянно пытаются предотвратить новый всплеск их численности, который может сильно затруднить столь необходимое восстановление экономики.





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