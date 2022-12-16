Муниципалитеты больше не обязаны проводить церемонии вступления в гражданство строго 26 января

26 января — важный день, когда в Австралии приветствуют новых граждан.





Но теперь у местных муниципалитетов появилось больше выбора, когда именно проводить церемонии получения гражданства.





Министр иммиграции Эндрю Джайлз называет бывшее ограничение «красной лентой».





«Мы убрали этот барьер, из-за которого жители определенных муниципалитетов Мельбурна не могли получить гражданство в собственных общинах, со своими друзьями и семьей».





Согласно новым правилам, церемонии получения гражданства теперь можно проводить в любой день между 23 и 29 января.





Решение федерального правительства отменило изменения 2017 года, внесенные предыдущим правительством в кодекс, регулирующий церемонии получения гражданства.





Согласно изменениям 2017 года, муниципалитеты были обязаны проводить церемонии вручения гражданства строго 26 января.





Вот, как в 2019 году объяснял это решение бывший премьер-министр Скотт Моррисон.





«Вы знаете, что я Премьер-министр, выступающий за стандарты. Я устанавливаю стандарты для муниципалитетов, в случае если они хотят проводить церемонии гражданства. Национальное правительство, правительство Австралии, несет ответственность за церемонии получения гражданства. Таковы правила. Если вы согласны их соблюдать, хорошо, мы будем рады вашему участию. Если вы не хотите, тогда мы найдем кого-то другого, не проблема».





Предыдущее правительство ввело соответствующее правило после того, как некоторые муниципалитеты Мельбурна решили не проводить церемонии получения гражданства 26 января.





Решение, принятое из уважения к представителям Коренных народов. Ведь этот день олицетворяет вторжение на земли Коренных народов и жителей островов Торресова пролива.





Таким образом новое решение правительства лейбористов снимает запрет с двух муниципалитетов Мельбурна, которым было запрещено проводить церемонии получения гражданства с 2017 года.





Министр иммиграции Эндрю Джайлз говорит, что его правительство стремиться объединять австралийцев, а не разделять их.





«Путь к гражданству имеет основополагающее значение для того, кем мы являемся как современная мультикультурная нация. Речь идет о признании того факта, что каждый имеет право вступить в гражданство в сопровождении своей общины, семьи, друзей и местных избранных представителей».





Муниципалитет Ярра-Сити на севере Мельбурна первым проголосовал за то, чтобы не проводить церемонии вручения гражданства 26 января.





Мэр Клаудия Нуэн говорит, что ее муниципалитет долго боролся за то, чтобы отменить запрет предыдущего правительства, и что ее община рада последним изменениям.





«Федеральное правительство признает, что есть сообщества, которые отказываются проводить подобные церемонии 26 января. Это шаг вперед. Мы работаем ради того, чтобы те члены сообщества, для кого это действительно важно, могли получить гражданство на территории муниципалитета Ярра».





Месяц назад соседний муниципалитет Мерри-Бек также проголосовал за отмену церемонии гражданств 26 января и тем самым стал третьим муниципалитетом в Мельбурне поступившим подобным образом.





Анжелика Панопулос — мэр Мерри-Бек. Она говорит, что новое правило позволит муниципалитетам самим решать, когда проводить церемонии вручения гражданства.





«Вступать в гражданство не обязательно строго 26 января. Церемонии получения гражданства — это радостное событие. Ведь это большая веха в чьей-то жизни. Это празднование того, как многого достигли люди, празднование того факта, что они решили сделать Австралию своим домом. Праздновать это в день, который символизирует столько боли и разрушения для Коренных народов, просто неуместно».





При этом в федеральном правительстве заявляют, что 26 января остается предпочтительным для проведения церемоний получения гражданства.





Премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что именно так проведет этот день в 2023 году.





«Правила в том виде, в каком они были сформулированы, означали, что граждане, которые не участвовали в принятии решений о церемонии, упускали возможность стать гражданами Австралии. Мы хотим, чтобы люди становились гражданами Австралии, и именно поэтому мы не должны устраивать бюрократическую волокиту по идеологическим соображениям».





Но представители оппозиции предостерегают, что это может быть частью более глубокого изменения.





Теневой министр иммиграции Дэн Тиан считает, что федеральное правительство в этом вопросе уступило представителям партии Зеленых.





«Они уступили левым муниципалитетам. Теперь эти муниципалитеты не остановятся на достигнутом. Если лейбористское правительство Альбанезе уступило в этом, это лишь показывает, что они готовы будут уступить и в других вопросах. Я глубоко обеспокоен этим. Мы идем по тонкой грани. Вскоре мы увидим, как лейбористское правительство пойдет против своего обещания и постарается поменять дату Дня Австралии».





Но Премьер-министр опровергает это предположение.





«Я поддерживаю проведение Дня Австралии 26 января. Правительство поддерживает День Австралии в эту дату. Здесь нет никаких изменений. Чего не должно произойти, так это того, что какому-нибудь Джону Смиту, новому мигранту из Соединенного Королевства, будет отказано в возможности стать гражданином Австралии из-за решения, принятого местным муниципалитетом. Это, откровенно говоря, несправедливо по отношению к отдельным лицам».





В правительстве заявляют, что впервые за пять лет на рассмотрении находится менее 100 000 заявлений на гражданство.







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