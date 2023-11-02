Специальный грант Академии наук Австралии: 14 ученых из Украины получили возможность приехать в Австралию

В 2022 году Академия наук Австралии запустила грант для ученых из Украины — The Ukraine-Australia Research Fund.





По специализированному гранту ученые из Украины могут приехать в Австралию с научным визитом на короткий срок: поучаствовать в конференции или поработать над совместным проектом с австралийскими коллегами. Грант также позволяет получить доступ к научной инфраструктуре в Астралии, оставаясь в Украине.





В начале октября 2023 Академия наук объявила имена первых получателей гранта . Для коротких научных визитов было выделено 210 000 австрал долл, что позволит 14 ученым из Украины приехать в Австралию.





Подробнее о гранте The Ukraine-Australia Research Fund и сроках подачи документов можно прочитать на сайте программы .



Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



