Специальный грант Академии наук Австралии: 14 ученых из Украины получили возможность приехать в Австралию

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Татьяна Гореликова, аспирантка Запорожского Национального Университета Photo credit: Tatiana Gorelikova

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Аспирантка Татьяна Гореликова из Запорожского Национального Университета приехала в Австралию по гранту Академии наук Австралии — The Ukraine-Australia Research Fund. Она стала одной из 14 ученых, получивших возможность приехать в Австралию из Украины с коротким научным визитом.

В 2022 году Академия наук Австралии запустила грант для ученых из Украины — The Ukraine-Australia Research Fund.

По специализированному гранту ученые из Украины могут приехать в Австралию с научным визитом на короткий срок: поучаствовать в конференции или поработать над совместным проектом с австралийскими коллегами. Грант также позволяет получить доступ к научной инфраструктуре в Астралии, оставаясь в Украине.

В начале октября 2023
Академия наук объявила имена первых получателей гранта
. Для коротких научных визитов было выделено 210 000 австрал долл, что позволит 14 ученым из Украины приехать в Австралию.

Подробнее о гранте The Ukraine-Australia Research Fund и сроках подачи документов можно
прочитать на сайте программы
.
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