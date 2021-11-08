Миокардит и перикардит после вакцинации от COVID-19: анализируем последние научные исследования

Getty Images/Halfpoint Images

Анализируем результаты исследований о случаях миокардита и перикардита после вакцинации против COVID-19. Source: Getty Images/Halfpoint Images

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Одной из известных, хотя и очень редких, побочных реакций после вакцинации против COVID-19 является развитие воспалений оболочек сердца. Мы проанализировали последние научные статьи по этому поводу вместе с исследователем АНУ, доктором наук Татьяной Соболевой.

Tatiana Soboleva, ANU
Dr Tanya Soboleva, ANU John Curtin School of Medical Research. Source: Supplied by T.Soboleva


Наш эксперт: 
Татьяна Соболева – доктор наук
, исследователь Австралийского Национального университета. Татьяна – молекулярный биолог, биохимик, специалист в эпигенетике, нейрогенетике, много лет занимается лабораторными исследованиями клеточных процессов, следит за всей последней научной информацией по новому коронавирусу и вакцинам от COVID-19 и обладает достаточными научными знаниями, чтобы критически анализировать эту информацию, проверять достоверность ее источника и объяснять ее доступными словами на русском языке специально для наших слушателей.
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