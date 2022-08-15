Новый препарат дает надежду на лечение рака

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Это заболевание унесло жизнь титулованной спортивной журналистки Ребекки Уилсон в возрасте 54 лет.





Теперь ее брат Джим выступает за исследования агрессивного тройного негативного рака молочной железы.





«Я знаю, что она смотрит на меня откуда-то сверху и говорит мне: «Знаешь что, брат, давай просто просто поднажмем и продолжим это дело, чтобы другим семьям не пришлось проходить через то же самое, и это движущий фактор, который заставляет меня двигаться каждый день… Она была моим лучшим другом».





От 10 до 15 процентов всех случаев рака молочной железы диагностируются как подвид "тройной негативный" - это означает, что он устойчив к лечению с высоким риском метастазов и рецидива.





Исследователи из Института Гарван в Сиднее обнаружили, что рак уходит от лечения, как будто переключая свое состояние, чтобы противостоять химиотерапии — процесс, которому способствуют рецепторы андрогенов, обнаруженные внутри раковых клеток, что может вызывать рост раковой опухоли.





Профессор Кристин Чаффер из Института Гарвана говорит, что они обнаружили, что препарат Севитеронел может блокировать выработку андрогена и его рецепторы, что делает химиотерапию более эффективной.





«Эта комбинация во всех наших доклинических моделях оказывала действительно удивительный эффект на подавление рака и его распространение, а также повышала чувствительность этих опухолей к химиотерапии».





В лаборатории это привело к уменьшению размера опухоли на 70–100 % больше - по сравнению с просто химиотерапией.





Другой исследователь Института, доктор Беатрис Сан-Хуан, говорит, что это захватывающее открытие:





«Научные исследования могут продвигаться медленно и быть очень утомительными, но иногда случаются такие озарения, и это было чем-то таким неожиданным, и мы действительно этим гордимся».





Доктор Рэйчел Дир, онколог из больницы Святого Винсента в Сиднее, говорит, что теперь исследователи надеются, что эти испытания докажут безопасность и эффективность препарата, что позволит дать возможность пациентам провести больше времени со своими любимыми людьми.





«Если Севитеронел сможет задержать прогрессирование заболевания на какое-то количество месяцев, а может и дольше, эти женщины получат возможность жить дольше с заболеванием под контролем, что является очень положительным результатом».





Если испытания пройдут успешно, это может проложить путь к более эффективным методам лечения других трудноизлечимых видов рака.





Исследователи уже изучают, можно ли использовать этот препарат для лечения глиобластомных опухолей головного мозга, а также рака яичников и почек.





Снова говорит Кристин Чаффер:





«В этой области было не так много серьезных достижений для пациентов с поздними стадиями заболевания, поэтому мы очень рады, что нашли лечение, которое действительно может улучшить чувствительность к химиотерапии».





Набор участников для исследования может начаться уже в следующем месяце.





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