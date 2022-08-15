Полностью вакцинированные иностранные студенты получили новую надежду на возвращение в Австралию

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Джои Зу - аспирант Сиднейского университета.





Его друг со школы Пол Тиане получил степень магистра в Macquarie University, находясь в Китае.





Когда случился Covid, обучение на курсе Пола перешло в онлайн, кроме того, пандемия помешала ему поехать в Сидней.





Джои говорит, что они общаются несколько раз в день.





"Я внимательно следил за тем, что происходит с границей, потому что я хочу, чтобы все мои друзья вернулись. Большая часть моих друзей сейчас в Китае, и все очень хотят скорее вернуться в Австралию".



Давние друзья скоро смогут встретиться лично после новостей о том, что Австралия признала китайскую вакцину Sinopharm и индийскую Covaxin.





Джои говорит, что теперь у иностранных студентов будет больше возможностей для возвращения.





«Я бы определенно назвал это очень позитивной новостью или позитивным жестом, чтобы поприветствовать возвращение квалифицированных иммигрантов, а также иностранных студентов, потому что, наконец, вакцины получают признание или, по крайней мере, в какой-то степени одобряются, и я надеюсь, что он вернется, когда мы достигнем цели по вакцинации в 80%».





Пол тоже надеется, что он наконец доберется до Сиднея после 18 месяцев дистанционного обучения.





«Жизнь в Австралии привлекательна и прекрасна. Я жду-не дождусь, когда смогу вкусить другой жизни там. И, конечно же, ресурсы в университете, к которым я тоже смогу получить доступ, такие как библиотека и мое лабораторное оборудование, могут ускорить мои исследования. Раньше я встречался только со своим руководителем и коллегами виртуально. Я с нетерпением жду встречи с ними лично, и я верю, что это также поможет повысить эффективность нашего исследования».





Сейчас граница открыта только для возвращающихся австралийцев, постоянных жителей и их ближайших родственников в трех юрисдикциях.





Катрина Джексон, исполнительный директор Universities Australia, говорит, что есть хороший шанс, что многие студенты смогут вернуться к началу учебного 2022 года.





"Смотрите, нам нужно работать очень быстро и очень упорно прямо сейчас, чтобы убедиться, что все эти процессы четкие и отработанные, насколько это возможно. Мы знаем, что студенты все еще не понимают, какие правила будут действовать, когда они приедут в Австралию, и на всем восточном побережье действуют разные правила. Так что нам нужно унифицировать их, установить стандарт. Убедиться, что путь для студентов, которые так терпеливо ждали в своих странах, открыт. 130-140 тысяч студентов все еще числятся в университетах, все еще работают, но делают это удаленно. Они очень хотят вернуться в страну”.





Эндрю Маккеллар, исполнительный директор Австралийской торгово-промышленной палаты, говорит, что хочет, чтобы полностью вакцинированные студенты путешествовали без карантина.





По его словам, карантин по прибытии для иностранных студентов может быть проблемой из-за высокой стоимости.





"Это экспортная отрасль Австралии с оборотом 40 миллиардов долларов в год. Абсолютно необходимо, чтобы все институты, университеты и другие учебные заведения имели возможность вернуть студентов из-за границы. Китай и Индия - это большие рынки. Мы должны привлечь людей с этих рынков".





Международное образование - четвертая по величине экспортная отрасль страны, и конкуренция здесь очень высока.





Австралия надеется вернуть студентов, даже несмотря на то, что другие страны готовы пригласить их на обучение.





Но Маккеллар говорит, что любые задержки, препятствующие приезду иностранных студентов до начала учебного года, могут повлиять на восстановление экономики Австралии.





"Риск в том, что мы потеряем студентов, которые уедут в другие страны, будь то Канада, США, Великобритания или другие страны региона. Риск в том, что мы не получим притока студентов в полной мере".





И г-жа Джексон говорит, что, хотя набор иностранных студентов в Великобритании увеличился, Австралия по-прежнему остается лучшим выбором.





"Крупное исследование в прошлом году напомнило нам, что студентам нравится приезжать в Австралию из-за наших университетов мирового класса, а также потому что нас воспринимают как действительно безопасное место, и это еще более верно сейчас, учитывая, насколько у нас высокий уровень вакцининации. Они также очень высоко ценили практику преподавания в прошлом году, даже в тот действительно тяжелый год, когда очень многие преподавали онлайн. Так что студенты были просто золотые. Мы просим их продержаться еще немного”.





Пол говорит, что уже подготовил чемоданы в дорогу.





«Я уже упаковал свой багаж. Я просто жду торжественного открытия границы. Как только она откроется, я сразу же приеду. Не откладывая».











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