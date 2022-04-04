Новая программа помогает бездомным мамам с жильем, медобслуживанием и соцподдержкой

ТРАНСКРИПТ





Сегодня Джэйми с гордостью показывает свой новый дом. Совсем недавно она, беременная, жила на улице и боролась с алкогольной зависимостью.





Ей предложили место в программе предоставления временного жилья, медицинской и социальной поддержки уязвимым матерям и новорожденным в штате Виктория.





'О, это просто изменило все. Я абсолютно уверена, что, если меня не приняли в эту программу,мой малыш Зайдан не был бы сейчас со мной на моем попечении. Я боялась, что его заберут из-под моей опеки до того, как мы попадем в программу Cornelia".





Программа Cornelia предлагает временное жилье в новом жилом комплексе на юге Мельбурна.





Она также предлагает индивидуальное медицинское обслуживание в Королевской женской больнице.





Министр здравоохранения штата Виктория Мартин Фоули говорит, что, предоставляя молодым матерям безопасное жилье, им дают возможность оставаться со своими детьми и заботиться о них.





«Я очень рад, что разные структуры правительства и комьюнити объединились вокруг этого первого австралийского проекта. Это то, что поможет сделать жизнь этих прекрасных детей лучше».





Компания HousingFirst предоставляет социальное жилье в рамках этой программы.





Исполнительный директор Халэй Хумай говорит, что, как и надеялись сотрудники, это действительно помогает менять жизнь людей к лучшему.





«Мы хотели разорвать этот замкнутый круг неблагополучия, передающийся из поколения в поколение, предоставив молодым матерям надежную крышу над головой и доступ к необходимым услугам и поддержке для приобретения нужных жизненных навыков и независимости».





Организация, предоставляющая услуги бездобным людям, Launch Housing, говорит, что нехватка доступного жилья стимулирует спрос на места в программе.





Представитель организации Эндрю Холлоуз хотел бы, чтобы по всему штату были выделены дополнительные помещения для предоставления временного жилья.





«Это помещение рассчитано на 36 женщин и их детей. Мы могли бы легко заполнить три или более таких объектов — есть большой спрос».





Почти 7 месяцев своей беременности Эмме пришлось в сквотах, занимаясь, так называемым couch-surfing





Она описывает участие в программе как «огромный подарок».





«Наконец-то я смогла реально выдохнуть и почувствовать себя комфортно. Мне удалось наладить здоровое питание. У меня хороший режим сна».





Сейчас 32-летняя женщина уже живет независимо.





«Теперь я чувствую себя частью комьюнити, потому что мы ходим в игровую группу и общаемся по понедельникам. Мы начинаем уроки плавания позже на этой неделе. И вы знаете, мы просто ходим в парк и так далее, и я до сих пор общаюсь со многими работниками и командой поддержки, потому что мы стали друзьями».



