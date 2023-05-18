В Новом Южном Уэльсе легализовали эвтаназию

В 2020 году у Шивон О'Салливан был диагностирован рак яичников. Врачи прогнозировали, что ей осталось жить всего один год.





Шивон 48 лет. Она уже перенесла три различных вида химиотерапии и серьезную операцию.





19 мая в штате Новый Южный Уэльс был принят закон о добровольной эвтаназии. Это произошло после продолжительных дебатов, которые длились 10 часов.





Г-жа О'Салливан говорит, что рада, что закон был принят.





«Для меня это было бы утешением. Я пока не хочу умирать. Я никогда не думала, что у меня будет действительно неизлечимая агрессивная форма рака, но это произошло. Я не хочу умирать, я хочу жить, но я в итоге умру от этого рака. Больше всего я хочу избежать худших страданий. До той поры пока я могу жить так, как могу, и с наименьшими страданиями и болями, я буду продолжать это делать. Но если мое состояние станет невыносимым, такой закон был бы для меня большим утешением».





19 мая политики и активисты собрались, чтобы отпраздновать принятие закона о добровольной эвтаназии.





Законопроект был представлен независимым депутатом Алексом Гринвичем в октябре 2021 года.





У него было наибольшее количество соавторов любого законопроекта в австралийском парламенте — 28 депутатов с обеих сторон палаты.





Г-н Гринвич поблагодарил всех участников.





«Сегодня исторический день для Нового Южного Уэльса. День, когда сострадание победило, и в Новом Южном Уэльсе был принят закон о добровольной эвтаназии. Это был долгий путь. Я хочу отметить работу депутатов Кейт Ферманн и Тревора Кана, которые и ранее работали над внесением законодательства в этот парламент. Что еще более важно, я хочу поблагодарить всех соавторов от разных партий, работавших вместе, чтобы добиться принятия этого закона парламентом Нового Южного Уэльса».





Законопроект распространяется на людей с неизлечимой болезнью, которая может привести к смерти в течение шести месяцев или года из-за нейродегенеративного заболевания.





Пациенты также должны испытывать страдания, которые невозможно облегчить паллиативной помощью, и должны быть осмотрены двумя независимыми врачами.



Католическая церковь против

Католическая церковь критически отнеслась к принятию законопроекта.





Архиепископ Энтони Фишер из католической архиепископии Сиднея назвал это «поистине темным днем для Нового Южного Уэльса» и сказал, что он «глубоко опечален» тем, что законопроект был принят.





Он также охарактеризовал новый закон как «тревожный по своему характеру».





Доктор Брендан Лонг — генеральный директор лоббистской группы «Право на жизнь» в Новом Южном Уэльсе.





Он говорит, что закон о добровольной эвтаназии противоречит тому, за что выступает его организация.





«Это постыдный, позорный законодательный акт. Он не уважает ценность человеческой жизни, которую защищает наша организация. Есть как бы два класса граждан. Те, чья жизнь стоит того, чтобы жить, и те, чья жизнь того не стоит. Этот законопроект как бы говорит: “Ну, прими таблетку яда, твоя жизнь не стоит того, чтобы жить”. Это противоречит нашей идеологии, нашему взгляду на мир, который заключается в том, что каждая секунда человеческой жизни драгоценна».





Доктор Лонг говорит, что его беспокоит финансирование эффективной паллиативной помощи.





Премьер штата Доминик Перротте пообещал улучшить паллиативную помощь.





Новый Южный Уэльс стал последним штатом, принявшим законы о добровольной эвтаназии.



Эстафета передана федеральному парламенту

Виктория приняла подобный закон в 2017 году, а в 2019 году последовала Западная Австралия.





Тасмания, Южная Австралия и Квинсленд приняли законы в 2021 году.





Но, согласно федеральному закону, добровольная эвтаназия и помощь при смерти незаконны в Столичной территории и Северной территории.





Северные территории были первой юрисдикцией в Австралии, легализовавшей эвтаназию в 1995 году. Но правительство Джона Ховарда отменила это законом, принятым в 1997 году.





В своей предвыборной кампании 2022 года лейбористы обещали, что в случае победы, пересмотрят существующие законы для территорий.





Обсуждения в верхней палате Нового Южного Уэльса длились 10 часов в среду вечером 18 мая. На рассмотрение было представлено почти 100 поправок. Окончательное голосование прошло в четверг 19 мая.





Для вступления в силу нового закона потребуется 18 месяцев.





Депутат Алекс Гринвич говорит, что он «передает эстафету» членам федерального парламента, чтобы обеспечить людям на территориях равный «выбор конца жизни».





«Теперь наше внимание должно переключиться на федеральный парламент. Наши коллеги в федеральном парламенте обязаны принять законы, позволяющие территориям издавать законы для этой сострадательной правовой реформы».





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