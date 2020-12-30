Новостной выпуск за 30 декабря

Новостной выпуск за 30 декабряPlay11:04 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.28MB) Главные новости Австралии и мира в среду:- 18 новых случаев местного заражения COVID-19 в Новом Южном Уэльсе.- Рекордный рост числа заражений COVID-19 в Великобритании.- На Алексея Навального завели новое уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве. ShareLatest podcast episodesУчим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседникаНовости SBS на русском языке — 1.11.2023Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память