Новостной выпуск за 30 декабря

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

- 18 новых случаев местного заражения COVID-19 в Новом Южном Уэльсе.

- Рекордный рост числа заражений COVID-19 в Великобритании.

- На Алексея Навального завели новое уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве.

 


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