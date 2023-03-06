Злоупотребление "веселящим газом" вовсе не повод для веселья

Coronavirus Lockdown Still In Place In Wales

Used nitrous oxide cannisters discarded after a lockdown party in June 2020 in Cardiff in the United Kingdom Source: Getty / Matthew Horwood/Getty Images

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Все больше британских врачей обеспокоены растущим числом пациентов, постарадавших от закиси азота, также известной как веселящий газ. Доктора говорят, что неограниченное рекреационное использование вещества приводит к серьезным неврологическим повреждениям, и необходимо законодательство для ограничения доступа к нему.

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Неофициальное расследование Sky News в английском городе Бирмингеме показало, что закись азота, также известную как веселящий газ, можно купить так же легко, как продукты в местных магазинах.

Вот этот молодой пациент опасается, что употребление этого вещества могло нанести ему необратимый вред.

Он представился как Муса и попросил не раскрывать его реальное имя.

Он находится под наблюдением врачей университетской больницы в Бирмингеме и в настоящее время страдает от паралича.

Муса покупал закись азота в местных магазинах города.

"Я начала прибегать к этому ежедневно из-за стресса. Очевидно, это был самый глупый поступок, который я мог совершить. Я принимал его какое-то время. И вдруг посреди ночи, когда я пошел в туалет, я встал и просто упал лицом вниз. И не мог подняться".

Газ широко используется в медицине в качестве болеутоляющего или анестезирующего средства, а также для снятия беспокойства.

Закись азота также имеет широкое промышленное применение, а повара даже используют ее в рецепте со взбитыми сливками.

Но беспокойство вызывает рекреационное использование газа.

Он может вызывать галлюцинации с искажением звука и проблемы с сердцем у людей с высоким кровяным давлением, а при вдыхании он сдавливает легкие, что может привести к проблемам с дыханием.

В Соединенном Королевстве действует закон, направленный на прекращение злоупотребления этим газом в качестве наркотического препарата, но некоторые магазины по-прежнему незаконно продают закись азота.

Муса надеется, что другие молодые люди серьезно отнесутся к его предупреждению.

“Вы не поймете, пока не станет слишком поздно. Это делает тебя зависимым. Делает вас немного наркоманом. Я не представлял себя таким в 20 лет. Точно нет. Я не знаю, как я буду жить, если в итоге я не смогу снова нормально ходить. Не знаю, как я на это отреагирую."

В настоящее время по-прежнему разрешено продавать закись азота в законных целях.

Доктор Дэвид Николл, консультант-невролог из Университетской больницы Бирмингема, говорит, что сделать газ незаконным — это не решение: он хочет более жесткого контроля над теми, кому разрешено покупать и продавать газ.

«Что мы не хотим сделать, так это криминализировать пользователей. Я не понимаю, как это поможет решить проблему, это лишь загонит его в подполье. Я думаю, что гораздо более жесткие меры должны быть в цепочке поставок. Этот материал должен продаваться от бизнеса бизнесу. Его не должны продавать в магазинах за углом."

Он говорит, что вполне можно было избежать всех тех страданий, которые им вызваны.

«Видеть молодых людей с полностью предотвратимой неврологической инвалидностью — это далеко не шутка. Это очень огорчает».

Медицинские работники в Австралии также призывают к ужесточению ограничений на продажу баллончиков с закисью азота.

В 2022 году Управление терапевтических товаров (TGA) ввело реклассификацию закиси азота в классификацию ядов Списка 6, что означает, что этикетки продуктов должны содержать предупреждения и указания по безопасности.

Некоторые штаты, в том числе Западная Австралия и Южная Австралия, ввели ограничения на покупку закиси азота, например возрастные ограничения.

Тем не менее, медицинские работники говорят, что могут потребоваться дополнительные действия для ограничения его рекреационного использования.
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