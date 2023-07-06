Востоковед Леонид Петров: «Закрытые границы — залог стабильности режима. Даже если люди будут голодать»

Dr Leonid Petrov

Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied / Supplied by Leonid Petrov

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Востоковед Леонид Петров вернулся с международной конференции в Монголии, где одной из главных тем обсуждения была Северная Корея и информация о возможном нарастающем голоде в закрытой от мира стране.

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