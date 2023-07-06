Востоковед Леонид Петров: «Закрытые границы — залог стабильности режима. Даже если люди будут голодать»Play15:32Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied / Supplied by Leonid PetrovGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.22MB) Востоковед Леонид Петров вернулся с международной конференции в Монголии, где одной из главных тем обсуждения была Северная Корея и информация о возможном нарастающем голоде в закрытой от мира стране.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод