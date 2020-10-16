Востоковед Леонид Петров - о торговой войне между Австралией и Китаем

Dr Leonid Petrov

Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied by Leonid Petrov

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Правительство Китая - крупнейшего импортера австралийского угля - рекомендовало компаниям отказаться от закупок угля у Австралии.

Леонид Петров, востоковед и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, рассказывает о том, как отношения между Австралией и Китаем постепенно превратились в торговую войну и кто может стать новыми торговыми партнерами обоих участников конфликта.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • за что Китай обиделся на Австралию;
  • какие опасения подтолкнули Австралию к разрыву некоторых договоренностей с Китаем;
  • что происходит в отношениях Китая с Европой и США, а также с развивающимися странами;
  • кому Австралии выгодно предложить экспортные товары и услуги вместо Китая.
Слушайте также:
READ MORE

"Гонконг обречен". Востоковед Леонид Петров - о ситуации в Гонконге и австралийско-китайских отношениях

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод