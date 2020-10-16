Востоковед Леонид Петров - о торговой войне между Австралией и Китаем

Леонид Петров, востоковед и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, рассказывает о том, как отношения между Австралией и Китаем постепенно превратились в торговую войну и кто может стать новыми торговыми партнерами обоих участников конфликта.





Из этого подкаста вы узнаете:





за что Китай обиделся на Австралию;

какие опасения подтолкнули Австралию к разрыву некоторых договоренностей с Китаем;

что происходит в отношениях Китая с Европой и США, а также с развивающимися странами;

кому Австралии выгодно предложить экспортные товары и услуги вместо Китая.