Родители австралийцев, вакцинированные Спутником или Синофармом, по-прежнему не могут приехать в Австралию

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Отец Харуна Икбала живет в Пакистане, где и получил две дозы вакцины от COVID-19 Sinopharm, но в Австралии, где живет его сын, он не считается полностью вакцинированным из-за возраста.





Вакцина китайского производства одобрена 74 странами.





Но только в Австралии Управление терапевтических товаров TGA применило возрастное условие, согласно которому вакцина признается лишь для людей в возрасте от 18 до 60 лет.





Г-н Икбал говорит, что его отец не будет считаться полностью вакцинированным, если он попытается въехать в Австралию, что означает лимиты на въезд и 14-дневный обязательный карантин в отеле за дополнительную плату в 3000 долларов.





«Моему отцу 75 лет, а маме 57, и для меня это действительно сложная ситуация. Я не могу просто попросить приехать только одного из родителей, потому что я хочу, чтобы они вместе приехали навестить меня».





Семья г-на Икбала живет в городе Фейсалабад в восточной провинции Пенджаб.





Пакистан в значительной степени полагался на вакцины китайского производства, в том числе на вакцины Sinopharm и Sinovac, с небольшими поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.





В октябре правительство Австралии объявило, что родители теперь считаются ближайшими родственниками и не должны подавать заявку на специальное разрешение для поездки, что сделало возможным воссоединение множества семей после 2-летнего перерыва.





Г-н Икбал рассказывает, как он радовался новости, что TGA добавили Sinopharm в список одобренных вакцин – радовался до тех пор, пока не увидел возрастное ограничение.





«Я сразу же позвонил отцу. Но после того, как я поговорил с ним, я прочитал весь текст одобрения, и ощутил огромную грусть и опустошение».





Харун Икбал, гражданин Австралии, который в настоящее время проживает на Голд-Косте, основал петицию с просьбой к правительству признать вакцину Sinopharm и для людей старше 60 лет или признать полностью вакцинированным человека с двумя дозами этой вакцины и бустерной прививкой Pfizer.





Министерство здравоохранения сообщает, что согласно совету Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), предполагается, что те, кто не признан полностью вакцинированными, все еще могут въехать в Австралию, но должны будут пройти 14 дней карантина в отеле.





На данный момент в ATAGI не требуются бустерные вакцины для соответствия определению полной вакцинации.





Немало людей по всей стране находятся в такой же ситуации как Харун Икбал.





Эмилио Барбиери - гражданин Австралии, проживающий в Брисбене, 64-летняя мать которого находится в Аргентине.





Он говорит, что ей сделали две привики вакциной Sinopharm и затем она получила бустерную прививку вакциной AstraZeneca, но все еще не имеет возможности встретиться со своей годовалой внучкой в ​​Австралии.





«Вы же понимаете, как это трудно, не так ли? Потому что в Аргентине у вас нет возможности выбирать, получу ли я ту или другую вакцину. Вы буквально получаете то, что они вам дают. Вы не можете пойти и попросить: «О, можно мне четыре прививки AstraZeneca , чтобы поехать в Австралию?» Так не работает».





Г-н Барбиери говорит, что для его мамы не является вариантом провести две недели в карантинном отеле.





" Она не может приехать, ну, скажем, на три - четыре месяца, она приедет, может быть, на полтора - два месяца. И провести половину этого времени в карантине - а имеет ли это смысл? Кроме того, мы говорим о человеке, которому были сделаны две прививки, проведена ревакцинация, человек будет иметь отрицательный результат ПЦР теста. И, вероятно, они сделают больше тестов здесь, когда она приедет. И речь не только о финансах, но и о психическом здоровье. Она сказала: "Хорошо, я готова провести в карантине эти 14 дней", она сделает все, что угодно, чтобы приехать. Но в то же время, знаете, это ощущается как слишком тяжелая нагрузка. И да, я думаю, что здесь два момента: финансовые затраты и психологический компонент".





Не только люди старше 60 лет, которые были вакцинированы Sinopharm, сталкиваются с препятствиями при въезде в Австралию.





Сантьяго Кэрол родился в Аргентине и живет в Torquay [[taw-KEE]], к юго-западу от Мельбурна.





Его мать была вакцинирована вакциной Sputnik в Аргентине, которая не признана TGA.





«Моя мать получила первую дозу вакцины Спутник-V , а затем ей пришлось ждать более трех месяцев, потому что они не могли получить достаточно вакцины для вторых доз. Поэтому она ждала, чтобы получить вторую дозу, и у нее не было выбора. Мой отец вакцинирован вакциной AstraZeneca . Я не знаю, какое правило действовало при назначении той или другой вакцины, но была возможность только получить ту вакцину, которую вам предлагали, без жалоб и колебаний».





С трехлетней дочкой и беременной супругой Кэрол не может поехать и навестить своих родных в Аргентине.





Он говорит, что стоимость карантина в отеле завышена, и для его родителей это дополнительное препятствие помимо длительного перелета в их преклонном возрасте.





"Вам нужно умножить эту одну сумму на два. Так что да, это еще одна трудность для нас - потратить почти 10 тысяч на эту нелепицу. И они думают, что вместо того, чтобы тратить эти деньги, они могли бы дать их нам и просто провести с нами отличное время. Это как пустая трата денег. 10 000 долларов, чтобы запереть их в отеле на 14 дней. Это просто безумие! Этого не случится".





Его родители в последний раз видели свою внучку, когда ей было восемь месяцев – тогда семья провела две недели в Аргентине.





"Звонки по Зуму или видеоконференции. Это просто не работает с трехлетним ребенком. Она не думает, что они настоящие, или я не знаю, как она их воспринимает. И сегодня утром она сказала, что ее семья - это только я, моя жена, наша собака и мать моей жены. Таким образом, в ее трехлетнем сознании никто больше не входит в понятие ее семьи. И меня это тревожит, потому что я хочу, чтобы они тоже были частью нашей семьи".





Ограничения для непривитых пассажиров регулируются также, как и в более широкой системе ограничений на количество прибывающих, действующей с июля 2020 года, когда штаты устанавливают свои собственные лимиты на места в карантинных отелях.





Новый Южный Уэльс в настоящее время принимает 210 непривитых пассажиров в неделю, а Виктория - 250.





Ограничение Квинсленда составляет 500 человек в неделю, но включает как вакцинированных, так и невакцинированных путешественников.





Признанные TGA вакцины против COVID-19 включают вакцины Pfizer, AstraZeneca и произведенные компанией Moderna - Spikevax и Takeda, а также вакцины, которые не вводятся в Австралии - Johnson & Johnson, Covaxin, Sinovac и Sinopharm для лиц в возрасте 60 лет и младше.





Министерство здравоохранения заявляет, что вакцина Sinopharm не обеспечивает такой же уровень защиты, как вакцины от COVID-19, вводимые в Австралии.





Д-р Эмили Эдвардс - научный сотрудник отделения иммунологии Университета Монаша.





Она говорит, что недостаточно исследований, чтобы точно показать эффективность вакцин китайского или российского производства.





«Что касается Sinopharm , у нее более низкая защита от симптоматической инфекции, и разница довольно велика. Это 65 процентов, по сравнению с, я думаю, около 80, 90 процентов у наших текущих вакцин, которыми являются Pfizer , AstraZeneca и Moderna . Кроме того, к сожалению, нет информации о том, как она защищает от госпитализации. И, конечно же, это очень, очень важно на данный момент, потому что, хотя процент госпитализаций достаточно высок, мы хотим гарантировать, что мы вакцинируем людей вакциной, которая не только защищает от симптоматической инфекции, но и защищает от тяжелого течения болезни и госпитализации».





Доктор Эдвардс говорит, что, хотя по российской вакцине Sputnik есть отличные данные относительно ее эффективности, но информация получена из единственного исследования.





«Это может немного усложнить задачу. Очевидно, что TGA , я уверена, своевременно дадут рекомендации, основываясь на том, сколько участвовало людей. Они в лучшей ситуации? Потому что, очевидно, здесь, в Австралии, на самом деле не должно быть никого, кто получил эти вакцины, потому что они не одобрены здесь».





Представители ATAGI заявили, что продолжают оценку данных относительно вакцины Sinopharm, но для начала процесса утверждения вакицны Спутник потребуется гораздо больше информации.











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