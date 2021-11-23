Давление сверстников, стресс и беспокойство - это основные причины, по которым люди начинают курить

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ТРАНСКРИПТ





Переезд в другую страну и первое знакомство с новой культурой может вызвать волнение, но также может вызвать ряд проблем. Когда культурные нормы одной страны являются табу для другой, это может создать дополнительные препятствия.





Хотя в Австралии относительно низкий уровень курения по сравнению с остальными странами мира, иногда желание приспособиться может стать приоритетом над здоровьем.





Доктор Сара Уайт из Виктории говорит, что многие из мигрантов особенно восприимчивы к курению из-за его постоянной распространенности в странах, из которых они приехали: “Во многих мультикультурных сообществах курение было важной частью культуры. И если в Австралии мы имеем преимущества, выработанные за многие десятилетия работы табачной промышленности, например, мы прекратили рекламу табака и создали много свободных от табачного дыма мест, то в некоторых зарубежных странах этого до сих пор нет".





Мохаммед Зайн приехал в Австралию из Сингапура, когда ему было 11 лет, и начал курить, когда он был 16-летним учеником средней школы. Он говорит, что желание вписаться в австралийскую культуру было одним из тех факторов, из-за которых он начал курить: "Послушайте, это из-за давления со стороны сверстников и стресса - папа курил, по две пачки в день. Две упаковки по 40 штук в день. Итак, он начал курить, а я просто ввязался в это, говоря: «О да, немного стреса, давай покурим». Немного успокоило меня перед экзаменом. Именно тогда я начал и не останавился».





Генеральный менеджер Settlement Services International Ямамах Аргха говорит, что мигранты сталкиваются с рядом социальных проблем, когда впервые прибывают в Австралию: «Адаптация к новой стране, новой системе, новым законам, всему новому. Для мигрантов и беженцев возникают серьезные проблемы, начиная с языковых барьеров, потому что, когда люди приезжают, они в основном не говорят по-английски. Некоторые люди приезжают с никим уровенем английского языка, но многие из них не говорят по-английски совсем".





Мохаммед бросил курить и говорит, что рождение дочери повлияло на его решение: «Я бросил курить восемь лет назад - моя дочь родилась в мае 2013 года, она родилась - и мне пришлось бросить курить в машине, и мне пришлось держаться подальше от нее из-за запаха дыма. И однажды я проснулся и бросил, да, с меня хватило."





Доктор Сара Уайт из Виктории говорит, что дети довольно часто влияют на такой выбор: "В общинах коренных жителей и жителей островов Торресова пролива мы наблюдаем, что многие дети оказывают давление на членов своей семьи и пожилых людей вокруг них, чего не могут сделать другие взрослые. Так что, я думаю, удивительно, когда на самом деле дети говорят родителям: «О нет, они (сигареты) опасны».





Отчет Совета по борьбе с раком показал, что распространенность курения среди детей из неанглоязычных семей в Австралии намного ниже, чем у их родителей.





В то время как Мохаммед сказал, что на его решение курить в значительной степени повлияло давление со стороны сверстников, д-р Уайт говорит, что усилия по повышению осведомленности о рисках курения для здоровья в Австралии могут изменить отношение молодого поколения: "Когда к нам приезжают новые австралийцы, их дети, как правило, перенимают культурные традиции своих сверстников. Таким образом, они с меньшей вероятностью будут курить, потому что у них есть родительский контроль. У них, возможно, меньше доходов, но они также смотрят на своих сверстников, их австралийских сверстников, и они, как правило, меньше курят".





Через пару лет после того, как он бросил курить, у Мохаммеда случился сердечный приступ: "У меня случился сердечный приступ, да, около двух лет назад. Были боли в груди. Кардиолог сказал, что это произошло из-за закупорки вен из-за курения эти годы, так что да, в результате у меня было двойное шунтирование ».



