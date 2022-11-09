Борьба со стигмой перинатальной тревоги и депрессии

Highlights Вы можете получить психологическую помощь в организации Beyond Blue по телефону 1300 22 4636

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После рождения сына Хендрика Кэти Но пережила депрессию.





Она говорит, что не смогла выдержать давление новых задач родительства и культурных ожиданий ее вьетнамской семьи.





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«В течение многих лет я никак не ассоциировала себя с вьетнамской культурой, культурой моей семьи. Но когда я забеременела, она просто накрыла меня с головой. Это было что-то новое, так как, оказалось, у нас, вьетнамцев, очень много разных норм и предрассудков, о которых я не имела ни малейшего понятия».





Кэти объясняет, что из-за культурных норм она была очень требовательна к себе.





«К примеру, в некоторых культурах Азии принято, что женщина проводит определенный период времени в заточении. Сидит дома, скажем, месяц, а еще следует целому ряду вещей, что может и не может делать. Есть какие-то совершенно глупые примеры — нельзя мыть голову, есть слишком соленую еду, носить носки или головные уборы в помещении. Вот это все было для меня предельно странно, но я чувствовала давление со стороны семьи, что я обязана была принять эти нормы и следовать им».





В культуре Кэти уважение к старшим имеет первостепенное значение.





«Насколько я понимаю, у греков или ливанцев похожая ситуация. У них также много культурных ожиданий и давления. Но молодые матери не хотят об этом говорить, потому что не хотят звучать неуважительно по отношению к своим семьям и родителям».





Это, наряду с гормональной перестройкой и отсутствием сна, способствовало развитию у Кэти перинатальной депрессии.





В Австралии каждая пятая мать и каждый десятый отец испытывают перинатальную депрессию или тревогу в первые месяцы жизни ребенка.





Это состояние психического здоровья может развиться у родителей с периода зачатия вплоть до одного года после родов.





Арабелла Гибсон — исполнительный директор Gidget Foundation. Она говорит, что тема перинатальной депрессии все еще окружена стигмой.





«Когда рождается ребенок, в большинстве случаев это действительно радостное и захватывающее время. Но мы также знаем, что для некоторых родителей это может быть невероятно сложное время. И вокруг этого есть определенная стигма, ведь большинство считают, что это время радостное. Поэтому когда родителям трудно и они не справляются психически, многие не в состоянии признать, что им нужна помощь».





Кэти, говорит, что не обращалась за помощью к специалистам, так как привыкла к тому, что всегда была независима. А в своем состоянии вместо этого винила свою семью за их непонимание.





«Сейчас, смотря назад, я понимаю, что мне надо было обратиться за помощью к специалистам. Но я была в полном отрицании своих эмоций и определенных демонов в голове».





Доктор Ивонн Люксфорд — главный исполнительный директор Центра перинатального здоровья. Она говорит, что стигматизация обращения за помощью только ухудшается разными культурными нормами.





«В определенных культурах может быть стигматизировано даже само признание наличия проблемы с психическим здоровьем или возможность обсудить эту проблему. Также возможны языковые барьеры и трудности в обсуждении того, что происходит. Ну и есть просто общий фон в СМИ и в социальных сетях — образ некой идеальной матери. Это то, кем мы все стремимся быть. А вдруг вы не чувствуете этого или не видите себя так, как вторит вам популярная культура? Тогда вполне вероятно вы можете почувствовать себя несостоявшейся матерью».





Доктор Люксфорд говорит, что взгляды на вопросы воспитания детей и самого опыта родительства могут сильно отличатся между первыми и вторыми поколениями мигрантов.





«Я разговаривала со многими женщинами из разных культур, которым просто стыдно говорить со своей матерью об этих проблемах. Они чувствуют, что их матери сами прошли через невероятно трудные ситуации. Возможно кто-то был беженкой, а кто-то с трудом адаптировался к новой стране и с новым языком».





Она добавляет, что сегодня есть целый ряд ресурсов, где родители могут получить необходимую им помощь.





«Вы можете поговорить со своим семейным врачом общей практики и получить план психологической помощи. Соотвественно, вы можете получить доступ к помощи Gidget Foundation и посещать психолога или социального работника в течение нескольких недель. Это персональная помощь, один-на-один, и это невероятная поддержка. Есть также другие услуги, такие как консультации по телефону и групповые консультации. Некоторые родители получают направление к психиатру или рецепты на прием определенных лекарств. Существует целый ряд доступных услуг и ресурсов».





Центр доктора Люксфорд и фонд г-жи Гибсон — одни из 40 организаций по всей Австралии, объединённые общей задачей помочь новым родителям и семьям, ожидающим детей.





Г-жа Гибсон говорит, что их цель — бороться со стигмой, которая не дает многим семьям получить необходимую помощь.





«В Gidget Foundation мы предлагаем молодым родителям бесплатные психологические консультации с перинатальными специалистами. Некоторые из этих специалистов говорят на нескольких языках. У нас также есть бесплатная служба перевода для проведения подобных встреч».





Сегодня сыну Кэти, Хэндрику, уже шесть лет.





С момента его рождения ее поддерживала материнская группа, плей-группы и близкие друзья.





Сейчас у нее на руках ее второй новорожденный сын. Кэти отмечает, что ее опыт перинатальной депрессии с первым сыном до сих пор влияет на нее.





«Я помню, как-то раз моя свекровь накричала на меня за то, что я присела. Просто за то, что присела немного. У меня маленькая собака и я наклонилась к ней со словами — “Ой ну какая милая”. Свекровь тут же закричала — “Не присаживайся ни в коем случае. Матка выпадет!” — Я тогда просто сказала — “Эм, ну ладно, хорошо”».





Она также вспоминает, что ее родители, тёти и даже ее массажистка считали, что ей нельзя пить холодную воду во время беременности.





«Когда я была беременна моим первым сыном, было очень жарко. Все, что я хотела тогда, это пить холодную воду. Я не хотела пить горячую воду или теплую воду. И мне говорили — “Ой, это же охладит твое тело”. Я потом стала изучать это, и оказалось, что логика в том, что это якобы нарушит баланс инь-янь. Грубо говоря, после родов или во время беременности тело ослабленное, и холодная вода якобы потревожит баланс».





Кэти говорит, что, поставив все эти культурные предрассудки в контекст, ей стало проще понимать ее родственников.





«Изначально я рассматривала это как негативную вещь. Но теперь я смотрю на это с позитивной точки зрения. Например, я сама решаю, верить этим методам или нет. Рождение ребенка — естественная часть жизни, но разные люди подходят к этому по-разному. Нет единственно верного пути. Все зависит лично от вас».





Кэти добавляет, что во второй свой опыт материнства она делает некоторые вещи иначе.





«В этот раз все определенно намного более позитивно. Я научилась выстраивать границы. К примеру, когда люди могут приходить в гости. Также я намного более бережно отношусь к своим потребностям. Конечно я эмоционально расшатана и лишена сна. Моя личность снова изменилась, ведь теперь я мать двоих детей. Барьеры психического здоровья конечно есть, но на этот раз это все намного более контролируемо».





Доктор Люксфорд советует всем родителям, кто чувствует, что не справляется, незамедлительно обращаться за помощью.





«Обратитесь за помощью. Определённо. Поговорите с друзьями. Поговорите обязательно со специалистами. Позвоните по одному из телефонов на нашем сайте или поговорите со своим врачом общей практики. Также поговорите с кем-нибудь, кому доверяете и с кем можете говорить на подобные темы».





Если вам нужна поддержка и помощь и у вас сложное психическое состояние, позвоните в организацию Beyond Blue по телефону 1300 22 4636. Больше информации на сайте www.beyondblue.org.au.





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