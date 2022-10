Питер Даттон обвинил лейбористов в финансовых проблемах

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.





"I give the call to the leader of the Opposition.



Hear!



Thank you very much Mr Speaker."





В своем первом ответном выступлении по бюджету Питер Даттон снова использовал одно из постоянных утверждений своей партии.





Оно заключается в том, что коалиция, по их мнению, умеет управлять экономикой, а лейбористы — нет.





«Г-н Спикер, мы живем в лучшей стране мира, но для миллионов австралийцев сейчас жизнь совсем не проста, поскольку они сталкиваются с растущим финансовым давлением, проблемами с выплатами по ипотеке, со страховыми взносами, при посещении супермаркета, во время заправки на заправочной станции. И особенно при получении счетов за электроэнергию. Стоимость жизни стремительно растет и вскоре может выйти из-под контроля, но ее можно держать под контролем. Но не тогда, когда это лейбористское правительство принимает плохие экономические решения».





В период ухудшающихся экономических условий эта речь имеет большое значение.





Инфляция сейчас составляет 7,3 процента, процентные ставки продолжают расти, а австралийцы вынуждены платить больше, чтобы просто покрывать основные расходы.





И хотя первый бюджет лейбористского правительства на этой неделе предлагает некоторую помощь в снижении стоимости жизни, но правительство воздержалось от других мер, таких как раздача наличных, опасаясь подпитки роста инфляции.





Питер Даттон говорит, что это ошибка.





«Бюджет лейбористов стал упущенной возможностью помочь вам в то время, когда вам нужна помощь, он не решил экономических проблем и не внушил доверия. Это бюджет, который ослабляет финансовое положение Австралии, а не укрепляет его, и это бюджет, который увеличивает давление вместо того, чтобы смягчить давление растущей стоимости жизни».





Лейбористы пообещали перед федеральными выборами, что их энергетическая политика приведет к снижению средних счетов за электроэнергию для домашних хозяйств на 275 долларов.





Но вместо этого первый федеральный бюджет правительства показал прогнозы 56-процентного увеличения счетов за электроэнергию и 44-процентного скачка счетов за газ в течение следующих двух лет.





Питер Даттон говорит, что правительство нарушило предвыборное обещание.





И он даже использовал один из аргументов самих лейбористов, который тн выдвигали, будучи в оппозиции к правительству.





«Во вторник казначей не упомянул в своем выступлении то, что очевидно из бумаг лейбористов: растет все, кроме вашей заработной платы. Стоимость жизни, цены на электроэнергию, налоги, процентные ставки, безработица и дефицит растут или будут расти согласно прогнозам правительства. Те же самые бюджетные документы сообщают, что реальные бюджеты будут сокращаться, и это означает, что к Рождеству типичная семья будет иметь на 2000 долларов меньше при этом бюджете ».





Хотя г-н Даттон признает, что война в Украине способствовала увеличению счетов за электроэнергию, он также раскритиковал ставку на использование возобновляемых источников энергии, называя это «безрассудством».





Он утверждает, что цели лейбористской партии по возобновляемым источникам энергии и сокращению выбросов еще больше повысят цены на электроэнергию в ближайшие годы.





Г-н Даттон заявил, что ядерные технологии, а не возобновляемые источники, помогли бы облегчить энергетический кризис в Австралии.





«Канада, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и США инвестируют в ядерные малые модульные реакторы следующего поколения с нулевым уровнем выбросов, чтобы укрепить энергетическую безопасность и достичь своих целей по нулевым выбросам. Великобритания планирует утроить объем своей ядерной энергии нового поколения к 2050 году. Настоятельная необходимость создания доступной, надежной и свободной от выбросов энергии, предлагаемая Коалицией, ведет к разумному разговору о роли этих ядерных технологий нового поколения, которые могут или не могут быть в состоянии играть свою роль в энергетическом балансе».





Питер Даттон использовал свое выступление, чтобы защитить экономические показатели своего правительства, в частности, их работу во время пандемии COVID-19.





Он утверждает, что лейбористы унаследовали сильную экономику от Коалиции, а теперь устраивают хаос.





«Что касается заявления лейбористов о долге в 1 триллион долларов, то даже наши друзья из ABC с их проверкой фактов не поддержали это утверждение. Каждое демократическое правительство во всем мире, левое или правое, взяло на себя долг, связанный с COVID. Тем не менее, Австралия вышла из пандемии в состоянии, которое в экономическом плане вызывает зависть у большинства стран. При этом оно лучше, чем у любой другой крупной развитой экономики. Поэтому, когда вы слышите, как лейбористы продолжают говорить о потраченном впустую десятилетии, это попытка отвлечь от того факта, что у этого правительства нет экономического плана».





Питер Даттон также поддержал некоторые из основных направлений политики бывшего коалиционного правительства, в том числе снижение налогов на этапе 3.





Он пообещал вернуть планы, позволяющие первым покупателям жилья использовать свои пенсионные накопления для покупки дома, и восстановить программу грантов на 50 миллионов долларов для мультикультурных сообществ.





Но Питер Даттон не только нападал, но и выразил поддержку некоторым направлениям политики лейбористов.





Например, лучший доступ к услугам по присмотру за детьми в дошкольных учреждениях для большего числа семей, более дешевые лекарства, помощь при наводнениях и борьбу с насилием в семье.





«Задача оппозиции не в том, чтобы критиковать ради критики. Нет такого, чтобы мы были несогласны со всем в этом бюджете, и политика должна оцениваться по существу: если это хорошо для вас, мы поддержим это. Если это плохо для вас – мы будем выступать против этого».





Он добавил, что его оппозиция будет продолжать привлекать правительство к ответственности, заявляя, что их слова не соответствуют их действиям.