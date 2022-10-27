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Питер Даттон обвинил лейбористов в финансовых проблемах

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PETER DUTTON BUDGET 2022 REPLY

Leader of the Opposition Peter Dutton delivers his Budget Reply Speech Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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Published 28 October 2022 at 10:01am
By Claire Slattery, Svetlana Printcev
Source: SBS

Лидер федеральной оппозиции в своей первой ответной речи по бюджету возложил вину за экономические проблемы Австралии на плечи федерального правительства. Питер Даттон заявил, что первый бюджет лейбористского правительства стал «упущенной возможностью» помочь австралийцам, на которых сильно влияет рост стоимости жизни. Г-н Даттон также обвинил правительство в отказе от ключевого предвыборного обещания по снижению счетов за электроэнергию и призвал к обсуждению ядерных технологий, чтобы помочь смягчить энергетический кризис.

Published 28 October 2022 at 10:01am
By Claire Slattery, Svetlana Printcev
Source: SBS
ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.

"I give the call to the leader of the Opposition.
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Thank you very much Mr Speaker."

В своем первом ответном выступлении по бюджету Питер Даттон снова использовал одно из постоянных утверждений своей партии.

Оно заключается в том, что коалиция, по их мнению, умеет управлять экономикой, а лейбористы — нет.

«Г-н Спикер, мы живем в лучшей стране мира, но для миллионов австралийцев сейчас жизнь совсем не проста, поскольку они сталкиваются с растущим финансовым давлением, проблемами с выплатами по ипотеке, со страховыми взносами, при посещении супермаркета, во время заправки на заправочной станции. И особенно при получении счетов за электроэнергию. Стоимость жизни стремительно растет и вскоре может выйти из-под контроля, но ее можно держать под контролем. Но не тогда, когда это лейбористское правительство принимает плохие экономические решения».

В период ухудшающихся экономических условий эта речь имеет большое значение.

Инфляция сейчас составляет 7,3 процента, процентные ставки продолжают расти, а австралийцы вынуждены платить больше, чтобы просто покрывать основные расходы.

И хотя первый бюджет лейбористского правительства на этой неделе предлагает некоторую помощь в снижении стоимости жизни, но правительство воздержалось от других мер, таких как раздача наличных, опасаясь подпитки роста инфляции.

Питер Даттон говорит, что это ошибка.

«Бюджет лейбористов стал упущенной возможностью помочь вам в то время, когда вам нужна помощь, он не решил экономических проблем и не внушил доверия. Это бюджет, который ослабляет финансовое положение Австралии, а не укрепляет его, и это бюджет, который увеличивает давление вместо того, чтобы смягчить давление растущей стоимости жизни».

Лейбористы пообещали перед федеральными выборами, что их энергетическая политика приведет к снижению средних счетов за электроэнергию для домашних хозяйств на 275 долларов.

Но вместо этого первый федеральный бюджет правительства показал прогнозы 56-процентного увеличения счетов за электроэнергию и 44-процентного скачка счетов за газ в течение следующих двух лет.

Питер Даттон говорит, что правительство нарушило предвыборное обещание.

И он даже использовал один из аргументов самих лейбористов, который тн выдвигали, будучи в оппозиции к правительству.

«Во вторник казначей не упомянул в своем выступлении то, что очевидно из бумаг лейбористов: растет все, кроме вашей заработной платы. Стоимость жизни, цены на электроэнергию, налоги, процентные ставки, безработица и дефицит растут или будут расти согласно прогнозам правительства. Те же самые бюджетные документы сообщают, что реальные бюджеты будут сокращаться, и это означает, что к Рождеству типичная семья будет иметь на 2000 долларов меньше при этом бюджете ».

Хотя г-н Даттон признает, что война в Украине способствовала увеличению счетов за электроэнергию, он также раскритиковал ставку на использование возобновляемых источников энергии, называя это «безрассудством».

Он утверждает, что цели лейбористской партии по возобновляемым источникам энергии и сокращению выбросов еще больше повысят цены на электроэнергию в ближайшие годы.

Г-н Даттон заявил, что ядерные технологии, а не возобновляемые источники, помогли бы облегчить энергетический кризис в Австралии.

«Канада, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и США инвестируют в ядерные малые модульные реакторы следующего поколения с нулевым уровнем выбросов, чтобы укрепить энергетическую безопасность и достичь своих целей по нулевым выбросам. Великобритания планирует утроить объем своей ядерной энергии нового поколения к 2050 году. Настоятельная необходимость создания доступной, надежной и свободной от выбросов энергии, предлагаемая Коалицией, ведет к разумному разговору о роли этих ядерных технологий нового поколения, которые могут или не могут быть в состоянии играть свою роль в энергетическом балансе».

Питер Даттон использовал свое выступление, чтобы защитить экономические показатели своего правительства, в частности, их работу во время пандемии COVID-19.

Он утверждает, что лейбористы унаследовали сильную экономику от Коалиции, а теперь устраивают хаос.

«Что касается заявления лейбористов о долге в 1 триллион долларов, то даже наши друзья из ABC с их проверкой фактов не поддержали это утверждение. Каждое демократическое правительство во всем мире, левое или правое, взяло на себя долг, связанный с COVID. Тем не менее, Австралия вышла из пандемии в состоянии, которое в экономическом плане вызывает зависть у большинства стран. При этом оно лучше, чем у любой другой крупной развитой экономики. Поэтому, когда вы слышите, как лейбористы продолжают говорить о потраченном впустую десятилетии, это попытка отвлечь от того факта, что у этого правительства нет экономического плана».

Питер Даттон также поддержал некоторые из основных направлений политики бывшего коалиционного правительства, в том числе снижение налогов на этапе 3.

Он пообещал вернуть планы, позволяющие первым покупателям жилья использовать свои пенсионные накопления для покупки дома, и восстановить программу грантов на 50 миллионов долларов для мультикультурных сообществ.

Но Питер Даттон не только нападал, но и выразил поддержку некоторым направлениям политики лейбористов.

Например, лучший доступ к услугам по присмотру за детьми в дошкольных учреждениях для большего числа семей, более дешевые лекарства, помощь при наводнениях и борьбу с насилием в семье.

«Задача оппозиции не в том, чтобы критиковать ради критики. Нет такого, чтобы мы были несогласны со всем в этом бюджете, и политика должна оцениваться по существу: если это хорошо для вас, мы поддержим это. Если это плохо для вас – мы будем выступать против этого».

Он добавил, что его оппозиция будет продолжать привлекать правительство к ответственности, заявляя, что их слова не соответствуют их действиям.

«Как оппозиция, мы будем выступать против невыполненных обещаний лейбористов. У нас будет четко определенный, позитивный и смелый план перед следующими выборами, чтобы продвинуть нашу страну вперед. Мы будем поддерживать трудолюбивых австралийцев. Мы будем поддерживать всех австралийцев. И мы будем восстанавливать более сильную экономику для вашей семьи и для нашей страны. Большое спасибо».
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