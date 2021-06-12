Филипп Терехов, переехавший из Австралии в Россию: "Я русский до мозга костей"

Из интервью с Филиппом вы узнаете:

Филипп Терехов: "Я ждал автобус 30 минут при -20" Source: Photo by Philipp Terehoff

почему он решил получить второе высшее образование в России;

как отреагировали родители Филиппа, живущие в Австралии, на переезд сына;

участвовал ли Филипп в протестах и поставил ли вакцину "Спутник";

как часто Филипп посещает Эрмитаж, и открыты ли сейчас рестораны в Санкт-Петербурге;