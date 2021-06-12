Филипп Терехов, переехавший из Австралии в Россию: "Я русский до мозга костей"

Philipp Terehoff

Source: Photo by Philipp Terehoff

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Накануне Дня России мы записали интервью с 23-летним Филиппом Тереховым, который в начале 2021 года решил переехать из Сиднея, где прожил почти 20 лет, в Санкт-Петербург, где он родился.

Philipp Terehoff
Филипп Терехов: "Я ждал автобус 30 минут при -20" Source: Photo by Philipp Terehoff
Из интервью с Филиппом вы узнаете:

  • почему он решил получить второе высшее образование в России;
  • как отреагировали родители Филиппа, живущие в Австралии, на переезд сына;
  • участвовал ли Филипп в протестах и поставил ли вакцину "Спутник";
  • как часто Филипп посещает Эрмитаж, и открыты ли сейчас рестораны в Санкт-Петербурге; 
  • и еще много интересного. 
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