Филипп Терехов, переехавший из Австралии в Россию: "Я русский до мозга костей"

Из интервью с Филиппом вы узнаете:
Филипп Терехов: "Я ждал автобус 30 минут при -20" Source: Photo by Philipp Terehoff
- почему он решил получить второе высшее образование в России;
- как отреагировали родители Филиппа, живущие в Австралии, на переезд сына;
- участвовал ли Филипп в протестах и поставил ли вакцину "Спутник";
- как часто Филипп посещает Эрмитаж, и открыты ли сейчас рестораны в Санкт-Петербурге;
- и еще много интересного.
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!