Выставка "Перемещенная Украина" теперь в Мельбурнском Университете

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Майя Симонова на выставке "Displaced Ukraine" в Мельбурне Credit: Supplied by M. Simonova

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Майя Симонова - куратор фотовыставки, которая проводится в штате Виктория уже в четвертый раз при содействии Ассоциации украинцев в Австралии. Майя говорит, что здесь, в Австралии, мы не должны забывать о войне, которая идет в Украине и глубоко затрагивает многих, несмотря на расстояние. Лицо войны - это также лица беженцев, которых уже приняла Австралия, и которые, по словам Майи, большей частью мечтают о возвращении домой, в мирную жизнь.

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Фото с выставки "Displaced Ukraine" Credit: Supplied by M. Simonova

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