Ждем в Австралии пианиста Андрея Гугнина

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Пианист Андрей Гугнин выступит в Австралии Credit: Supplied by Kabuku PR

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Андрей Гугнин выиграл Сиднейский фортепианный конкурс в 2016 году и после этого много и успешно концертировал в России и за ее пределами. И вот он снова выступит в Австралии, сначала на фестивале "Out West Piano Fest" в НЮУ, а затем проведет два больших сольных концерта в Мельбурне и в Сиднее. В интервью Андрей откровенно рассказал об изменении обстоятельств своей карьеры в связи с войной России против Украины.

Информация о концертах в
Мельбурне
и
Сиднее.


Out West Piano Fest
- это совсем молодой фестиваль, он проходит в течение трех дней на ферме в Новом Южном Уэльсе. Андрей Гугнин, как победитель Сиднейского фортепианного конкурса, получил право стать одним из организаторов фестиваля этого года, в интервью он рассказывает об этом подробнее.
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