Ждем в Австралии пианиста Андрея Гугнина

- это совсем молодой фестиваль, он проходит в течение трех дней на ферме в Новом Южном Уэльсе. Андрей Гугнин, как победитель Сиднейского фортепианного конкурса, получил право стать одним из организаторов фестиваля этого года, в интервью он рассказывает об этом подробнее.