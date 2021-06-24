Пианист Сергей Белявский: 'Онлайн-выступления не могут стать привычными'

Для участия в конкурсе из 285 заявок отобрали 32, в том числе 8 из России. Мы поговорили с одним из конкурсантов - пианистом и лауреатом многочисленных международных конкурсов Сергеем Белявским.





В подкасте использованы фрагменты Сонаты номер 6 (опус 82) Сергея Прокофьева в исполнении Сергея Белявского.

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