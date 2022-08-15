Премьер-министр отрицает, что его политика по электромобилям является "обратным сальто"

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Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что это не обратное политическое сальто, и его поддержка отрасли электромобилей означает предоставление австралийцам возможности выбора, а не резкое изменение мнения коалиции.





"Лейбористы хотят указывать всем, что делать. Они любят указывать людям, что делать, на каких машинах ездить. Я думаю, австралийцам надоело, что правительство указывает им, что делать, если честно. Два года правительства указывают людям, что делать, и это не то, чего австралийцы хотят в будущем. И вы знаете, у меня нет проблем с электромобилями, у меня просто проблема с правительствами, указывающими людям, какие машины им водить и где они могут делать это".





Федеральное правительство во вторник, 9 ноября, опубликовало стратегию на 250 миллионов долларов, направленную на инвестиции в зарядные станции для электромобилей, чтобы побудить больше людей переходить с бензиновых и дизельных машин на электрические.





Аналогичная политика лейбористов, в соответствии с которой к 2030 году планировалось добиться того, чтобы 50 процентов всех новых автомобилей были электрическими, стала мишенью премьер-министра на последних выборах, при этом г-н Моррисон в то время утверждал, что план лейбористов «положит конец выходным».





"И я вам вот что скажу. Он не будет буксировать ваш трейлер, он не будет буксировать вашу лодку, он не доставит вас в любимое место для кемпинга с семьей. Билл Шортен хочет положить конец нашим выходным его политикой в отношении электромобилей. Когда у нас есть австралийцы, которые любят ездить на полноприводных авто, он хочет сказать прощай внедорожникам".





Теперь же г-н Моррисон выступает с отличающимся посланием.





"Я думаю, что по мере того, как внедряются эти новые технологии, все это произойдет со временем. Это не случится в один день, когда все бензиновые автомобили будут остановлены, и на следующий день на дорогах окажутся электромобили. Я имею в виду, что такого рода вещи нравится обсуждать Лейбористской партии. Я имею в виду, что все это произойдет с течением времени. И я думаю, что очень важно позволить потребителям управлять этим процессом".





Он твердо заявляет, что не проводил кампании против электромобилей в преддверии выборов, которая и помогла ему удержаться на высшем посту.





"Но я этого не делал. Это просто ложь лейбористов. Я был против политики Билла Шортена, пытавшегося указывать людям, что им делать со своей жизнью, на каких машинах они должны были ездить и где они должны ездить. Я не согласен с этим. И я по-прежнему не согласен с этим, и наша политика использует совершенно другой подход. Лейбористы любят вмешиваться в вашу жизнь, они любят говорить вам, что делать. Им не нравится наш план, потому что он не облагает вас налогом и не заставляет вас что-либо делать".





Критики говорят, что здесь заметна проблема с логикой.





Политика лейбористов ранее подкреплялась планами по внедрению стандартов эффективности выбросов для бензиновых и дизельных автомобилей.





Политика правительства, напротив, не включает никаких официальных целей по продажам электромобилей, но прогнозирует, что 30% всех новых автомобилей, проданных к 2030 году, будут электрическими или гибридными.





Также нет потребительских субсидий, налоговых льгот или минимальных стандартов выбросов.





Бехяд Джафари, исполнительный директор Совета по электромобилям, говорит, что они попросту останутся недоступными для большинства австралийцев.





"Мы ожидали гораздо большего, в частности, что это будут два ключевых стандарта топливной эффективности, которые вынуждали бы автомобильные компании внедрять новейшие и лучшие технологии в Австралии, делая их доступными для наших клиентов, а также мы ожидали льготы и компенсации, чтобы людям была доступна эта покупка. К сожалению, федеральное правительство исключило и то, и другое".





Лейбористы уже ответили на этот план, а бывший лидер оппозиции Билл Шортен сказал, что подражание - это самая искренняя форма лести.







"Подражание - это самая искренняя форма лести в политике, и правда, что я предлагал установить зарядные станции на национальных автомагистралях. Австралия находится в опасности стать автомобильным третьим миром. Остальной мир сейчас отправляет в Австралию автомобили, которые никому в мире не нужны. Остальной мир переходит на электромобили. Я вижу это так: лейбористы предложили это, а г-н Моррисон должно быть читал мою политическую программу по ночам, чтобы найти идеи".





Нынешний лидер оппозиции Энтони Албанезе говорит, что такой программы недостаточно, чтобы привести Австралию в соответствие с остальным развитым миром.





"Мы должны быть уверены. что наше оставание не продолжится. В прошлом году в Австралии менее двух процентов продаж новых автомобилей приходилось на электромобили. В Норвегии этот показатель составлял 70 процентов. В Дании он был двузначным. В Соединенном Королевстве это было 15 процентов. Я был на конференции в качестве министра транспорта еще в 2009 году в Японии, где все производители автомобилей говорили, что они не проводят никаких новых исследований двигателей внутреннего сгорания. Все говорили только об электромобилях как транспорте на чистой энергии".





Эти объявления были сделаны на фоне глобальной борьбы за более активные действия по предотвращению изменения климата, а также по мере того, как коалиция усиливает свою активность, которую многие уже охарактеризовали как начало избирательной кампании.











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