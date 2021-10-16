Поэзия. Галина Лазарева

Галина Лазарева родилась в Москве, в Австралию переехала в 2014 году.





Поэт и переводчик поэзии, обладатель Гран-при юбилейного международного конкурса поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии»-2017 и Гран-при конкурса переводчиков поэзии «Пушкин в Британии»-2010; победитель конкурса переводчиков поэзии института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), победитель международного интернет-конкурса Грушинского фестиваля в номинации «Бард» (2019). Автор книги переводов «Вечность подождёт» и книги стихов «Синий полог», ведущая Русского радио Австралии, знаток и исполнитель авторской песни. Игрок интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?», неоднократный победитель телешоу «Своя игра», выпускница МГУ им. Ломоносова.



