Поэзия. Галина Лазарева

Russian poet Galina Lazareva

Source: Supplied by Galina Lazareva

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В этой рубрике мы просим австралийских поэтов прочесть два стихотворения: одно свое и одно чужое.

Галина Лазарева родилась в Москве, в Австралию переехала в 2014 году.

Поэт и переводчик поэзии, обладатель Гран-при юбилейного международного конкурса поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии»-2017 и Гран-при конкурса переводчиков поэзии «Пушкин в Британии»-2010; победитель конкурса переводчиков поэзии института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), победитель международного интернет-конкурса Грушинского фестиваля в номинации «Бард» (2019). Автор книги переводов «Вечность подождёт» и книги стихов «Синий полог», ведущая Русского радио Австралии, знаток и исполнитель авторской песни. Игрок интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?», неоднократный победитель телешоу «Своя игра», выпускница МГУ им. Ломоносова. 

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