Полиция выпустила новый призыв помнить о безопасности на дорогах и у воды

ТРАНСКРИПТ, Аудио доступно в плеере наверху страницы.





Этим летом официальные службы возобновили свои призывы проявлять особую осторожность на дорогах и у воды.





В рамках информационных кампаний по безопасности полиция снова напоминает нам о необходимости оставаться в безопасности и помнить о водных рисках после увеличения числа случаев утопления в период праздников.





Морские спасательные службы Нового Южного Уэльса сообщили, что в декабре они провели 560 спасательных операций на воде, что на 29 процентов больше, чем в декабре 2020 года.





Спасательные службы призывают отдыхающих соблюдать меры безопасности на воде, такие как надевать спасательные жилеты, не заходить в воду, если вы не умеете плавать, и плавать между флагами на пляжах.





Командующий морской полиции Нового Южного Уэльса Мюррей Рейнольдс говорит, что многие смерти в результате утопления можно было предотвратить.





«Мы просим людей проявлять крайнюю осторожность в воде и на пляжах. Один из самых сложных аспектов работы полиции - это расследование смертельных случаев и понимание того, что их можно было предотвратить. Если вы идете на пляж и не умеете плавать, не заходите в воду. Находитесь только на патрулируемых участках и оставайтесь между флажками».





Девять человек погибли в водоемах штата только за последние несколько дней.





Шесть из них утонули в первые три дня нового года.





Спасатели, в том числе Джордж Шейлз из Surf Life Saving НЮУ, очень просят отдыхающих на пляже сохранять бдительность.





«Наши спасатели-волонтеры поучаствовали в примерно 13 500 предотвратимых случаях за последние три дня, около 329 спасательных операций и трое погибших по всему штату. Это самый напряженный период, который пережили наши за последние пять лет. Мы видим как некоторые безответственные люди заходят в воду, когда они не должны, но в целом общественность очень хорошо реагирует, и наши спасатели прекрасно справляются даже при этой нагрузке».





С начала лета, 1 декабря, в прибрежных водах погибло 20 человек в результате утопления, что на четыре человека больше, чем за тот же период прошлого года, и уже превышает средний показатель за 10 лет (16).





В число жертв не входят смерть двухлетней девочки, которая утонула в пруду в парке Мельбурна накануне Рождества, и трехлетней девочка на озере Маккуори в день Рождества.





Эксперты предупреждают, что опасные условия для серфинга продолжат сохраняться на большей части береговой линии Квинсленда и Нового Южного Уэльса, так как бывший тропический циклон Seth приводит к неспокойному состоянию океана.





Агата Имиельска из Бюро метеорологии предупреждает, что аномально высокие приливы, разрушительные ветры и опасные условия прибоя простираются от центрального побережья Нового Южного Уэльса до побережья Sunshine Coast Квинсленда с волнами высотой до 10 метров.





«Мы наблюдали несколько аномально высоких приливов, наводнений на дорогах, некоторые действительно опасные условия. Основная причина этого - циклон Seth с высокими волнами и разрушительными ветрами, приносящими эти волны. Этот период опасных улсовий все еще продолжается. Каждый день, когда вы идете на пляж, действительно важно помнить об этих условиях ".





Предупреждение прозвучало в то время, как штаты и территории, а также службы на федеральном уровне, проводят активные кампании с призывом учиться плавать.





В ACT четыре студента из ANU [Австралийский национальный университет] создали проект по обучению плаванию беженцев и мигрантов, некоммерческую инициативу по разъяснению правил безопасности на воде и выработке навыков плавания у растущих сообществ беженцев и мигрантов Канберры.





Данные Королевского общества спасения жизни показали, что с 1 июля 2009 г. по 30 июня 2019 г. зарегистрировано 572 смерти мигрантов, связанных с водой.





Исследование показало, что ежегодно в Австралии тонут в среднем 57 мигрантов.





Недавно AUSTSWIM - национальная организация по обучению плаванию и безопасности на воде - получила от федерального правительства 250 000 долларов на покрытие нынешней нехватки тренеров по плаванию и безопасности на воде.





Специалисты говорят, что научиться плавать важно не только детям, но и взрослым.





Рейнольдс: «В большинстве смертельных случаев на воде, которые мы исследуем, мы часто приходим к выводу, что их можно было полностью предотвратить».





Сланцы: «Мы понимаем, что люди хотят погулять у воды, у нас красивая береговая линия и прекрасные пляжи по всему штату, но важно, чтобы даже если вы сильный пловец и собираетесь поплавать, пожалуйста, оставайтесь между красно-желтыми флажками. А если вы не считаете себя хорошим пловцом, то просто не заходите в воду".





Также полиция призывает общественность помнить о других людях на дорогах после значительного количества опасных дорожных происшествий по всему штату во время праздничных отпусков.





В общей сложности 8414 водителей были пойманы на превышении скорости, и гибель пяти человек была зарегистрирована во время 10-дневного отпускного дежурства полиции Нового Южного Уэльса, когда они выявляли превышение скорости, использование мобильных телефонов, отсутствие ремней безопасности и мотоциклетных шлемов.





Новые данные показывают, что среди тысяч нарушений по превышению скорости было предъявлено 580 обвинений за вождение в нетрезвом виде, были совершены выезды на 624 серьезных ДТП и проведено 230 000 тестов на дыхание.





Командующий дорожным патрулем, помощник комиссара Стивен Хегарти говорит, что приоритетной задачей является сокращение числа смертей и травм на дорогах.





"Самое ужасное в этом то, что пять человек погибли - всех аварий можно было избежать. Ранние этапы расследования показывают, что 60% аварий были вызваны алкоголем, наркотиками и превышением скорости – именно за этими нарушениями мы и следили в ходе всей операции. Из положительных моментов хочется сказать, что мы благодарим людей, которые принимают правильные решения в отноешнии совего поведения за рулем во время этого периода».











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.





Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке .









