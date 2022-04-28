Полистирол — самый распространенный мусор в водах Австралии

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Организация Conservation Volunteers Australia в рамках программы #SeaToSource извлекла мусор из восьми крупных австралийских рек. Исследование этого мусора показало, что около 80% составляет пластик.





Полистирол оказался наиболее распространенным.





Этот вид пластика используется в производстве контейнеров для еды на вынос, мягких гранул для пуфов и некоторых контейнерах-холодильниках.





Доктор Бритта Дениз Хардести, старший научный сотрудник Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) говорит, что пластиковые отходы встречаются в разных формах.





«Нам известно, что от двух третьих до трех четвертых отходов на побережье Австралии — это пластик. В черте города большая часть этого пластика из потребительских товаров. Мы знаем это, потому что находим в морском мусоре целые пластиковые предметы. Там мы находим контейнеры для еды на вынос, пластиковые вилки, контейнеры для напитков и тому подобное. Мы находим эти предметы прямо целиком. В более отдаленных частях страны, как правило, в мусоре содержится больше рыболовных снастей или вещей, сломанных на очень маленькие, почти крошечные куски. Так что там мы не можем на самом деле определить их происхождение — частью чего они были раньше или откуда они взялись».





Доктор Бритта Дениз Хардести говорит, что когда мусор попадает в воду, он становится серьезной угрозой для дикой природы.





«Более 10-15 тысяч черепах были вероятно убиты выброшенными рыболовными снастями в северном районе залива Карпентария в Австралии. Несмотря на предпринятые усилия, мы все еще наблюдаем увеличение количества рыболовных снастей, которые вымывает вдоль северного побережья Австралии».





Фил Харрисон, глава организации Conservation Volunteers Australia, говорит, что запрет на одноразовый пластик в некоторых частях Австралии начинает оказывать положительное влияние на состояние водных путей.





«Волонтеры #SeaToSource нашли также и причины порадоваться. Пластиковые пакеты и пластиковая посуда встречаются все реже среди предметов, которые мы находим в мусоре. Это говорит о том, что запреты начинают работать».





LISTEN TO Полистирол — самый распространенный мусор в водах Австралии SBS Russian 28/04/2022 07:00 Play





Представитель федеральной оппозиции по вопросам окружающей среды Джош Уилсон говорит, что необходима общенациональная стратегия по использованию одноразового пластика.





« В настоящее время штаты и территории добиваются определенного прогресса. Но очевидно, это очень сложный путь в ситуации, когда существует восемь различных договоренностей в разных штатах и территориях. Это сбивает с толку общественность, затрудняет бизнес и тормозит перемены, которые нам всем нужны. К сожалению, от Содружества не исходило необходимого лидерства в этом вопросе».





В марте 2021 года федеральное правительство опубликовало Национальный план по пластмассовым изделиям. В плане сказано, что правительство будет работать с промышленностью над поэтапным отказом от полистирола к концу 2022 года.





Фил Харрисон говорит, что высокая распространенность отходов полистирола вызывает озабоченность.





« За последние два года в рамках нашей кампании #SeaToSource около 3 000 австралийцев помогли нам собрать около четверти миллиона единиц мусора с основных водных путей по всей стране. В собранном мусоре полистирол — главный нарушитель. Это доказывает своевременность решения правительства запретить использование полистирола в потребительских товарах к концу 2022 года » .





Проект #SeaToSource получил финансирование от федерального правительства.





Тревор Эванс, помощник министра по сокращению отходов и управлению окружающей средой, призвал людей помочь в сборе мусора из вод и океанов Австралии.





В своем заявлении он выразил обеспокоенность состоянием морской среды обитания после недавних наводнений.





«В Организации научных и промышленных исследований Содружества обнаружили, что для убийства морской черепахи требуется всего 14 кусков пластика. Теперь подумайте, сколько мусорных баков и другого бытового пластика и отходов вымыло в наши водные пути в результате наводнения. Важно действовать быстро, чтобы свести к минимуму потенциальный ущерб » .





В 2019 году федеральное правительство выделило средства на проект по устранению мусора в Тихом океане, чтобы тем самым помочь тихоокеанским соседям постепенно отказаться от одноразового пластика.





Однако член парламента от оппозиции Джош Уилсон говорит, что пока достигнут недостаточный прогресс.





«Это должна была быть программа на 16 миллионов долларов в течение шести лет. Мы прошли половину этого периода, и было предоставлено менее 10 процентов этих средств. Насколько мы можем судить, никакого реального проекта в регионе Тихого океана нет. Нет проекта помощи нашим тихоокеанским соседям в решении проблемы с пластиковыми отходами » .





Несмотря на это, доктор Хардести из Организации научных и промышленных исследований Содружества говорит, что в Австралии есть хорошие стратегии управления отходами.





«По сравнению с другими странами особенно в нашем регионе, мы проводим действительно хорошую работу. У нас проходит регулярная утилизация отходов и есть вся необходимая инфраструктура. Также работает система разделения мусора: граждане разделяют пластмассу, зеленые отходы и остальной мусор. В этом смысле мы находимся в довольно привилегированном положении, и такая система — одно из преимуществ жизни в Австралии. У нас так много хорошей инфраструктуры, какой нет в других странах мира, и об этом мы часто забываем » .





В штате Южная Австралия программа сдачи контейнеров сократила количество мусора и отходов, направляемых на свалку.





Доктор Хардести говорит, что схема, при которой люди получают 10 центов за каждый контейнер или бутылку, эффективно изменила поведение и привычки жителей штата.





«Подобные стимулы действительно работают. В штате Южная Австралия в отходах к оличество контейнеров для напитков сократилось на 40% по сравнению со штатами и территориями, где законодательства в отношении контейнеров нет » .











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