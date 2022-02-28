"Нужно прежде всего оставаться людьми в эти сложные времена"

Russian Church in Sydney

Source: Photo by SBS Russian

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В воскресенье, 27 февраля, в Покровском Храме Сиднея прошла служба, которую провел настоятель Покровского храма Борис Игнатьевский и другие священнослужители. Люди молились в том числе и за прекращение войны в Украине и за мир во всем мире.

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