"Нужно прежде всего оставаться людьми в эти сложные времена"Play03:58 Source: Photo by SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.28MB) В воскресенье, 27 февраля, в Покровском Храме Сиднея прошла служба, которую провел настоятель Покровского храма Борис Игнатьевский и другие священнослужители. Люди молились в том числе и за прекращение войны в Украине и за мир во всем мире.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод