Прописывать пробежки вместо таблеток: новые способы улучшить здоровье после пандемии

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





Работая врачом общей практики Патрик Дейли много знает о важности физических упражнений для здоровья.





«Есть множество доказательств пользы физической активности, вы можете снизить риск диабета, вы можете лучше контролировать уровень сахара в крови, вы можете снизить кровяное давление, но вы также можете просто улучшить свое психическое состояние».





Но продолжительные локдауны во время пандемии COVID-19 усугубили проблему малоподвижного образа жизни, который может привести к дальнейшим негативным последствиям для здоровья.





Официальная государственная статистика показывает, что низкая активность является одной из причин около 6 процентов всех случаев рака, уступая только тобакокурению.





«Почти все взрослые трудоспособного возраста проводят большую часть своего дня, большую часть своего рабочего дня, так или иначе, сидя, поэтому малоподвижный образ жизни является проблемой 21-го века. И если добавить к этому пандемию, многочисленные ограничения на передвижения, то мы видим как малоподвижный образ жизни охватил еще больше людей».





Доктор Дейли часто рекомендует своим пациентам присоединяться к движению пробежек в парках - Parkruns— это бесплатные еженедельные пробежки, которые проходят по всему миру.





По субботам организуются пятикилометровые забеги, а по воскресеньям — двухкилометровые забеги.





Но многие просто приходят для общения или чтобы как-то помочь в качестве волонтера.





Доктор Дейли и сам участвует, когда у него есть время.





«Прелесть пробежек Parkrun в том, что когда у меня есть потребность - они всегда здесь, потому что бывают дни, когда я работаю по субботам или у меня какие-то важные дела. Parkrun — это о здоровье и инклюзии, а кроме того вы становитесь частю сообщества и реально присоединяетесь к этому духу бегового комьюнити. И врачи общей практики очень активно участвуют в сообществе, именно здесь мы взаимодействуем с нашими пациентами, поэтому я думаю, что это все очень хорошо сочетается».





Д-р Дейли имеет в виду новое партнерство между Королевским австралийским колледжем врачей общей практики и движением Parkrun Australia.





Новое сотрудничество означает, что клиники врачей общей практики теперь могут зарегистрироваться, чтобы стать «Практикой Parkrun» и подключиться к местным мероприятиям Parkrun.





Доктор Мишель Редфорд — врач общей практики из Ньюкасла и посол здравоохранения и благополучия Parkrun Australia.





Она говорит, что это партнерство является частью более широкого круга мер работы с населением, позволяющих врачам общей практики «назначать» пациентам мероприятия parkrun для улучшения их здоровья - физического и ментального.





«Как врачи общей практики, когда мы прописываем лекарства, мы должны довольно много знать о лекарстве, прежде чем рекомендовать его, и то же самое с социальным назначением. Нам нужно хорошо понимать, что ждет пациента на этих мероприятиях, и мы можем это сделать благодаря совеместным инициативам с Parkrun».





Доктор Карен Прайс - президент Коллегии врачей общей практики.





Она говорит, что инициативы по бесплатным общественным упражнениям, такие как Parkrun, имеют основополагающее значение для тех, кто не может позволить себе более дорогие виды физической активности.





"Существует разный уровень доступности. Таким образом, те люди, которые живут в более благополучных районах и имеют больший доход, могут выделять какие-то деньги на то, чтобы поддерживать свое физическое состояние в порядке. Но те люди, которые действительно с трудом сводят концы с концами, люди с ограниченными возможностями, люди на пенсии, действительно не могут часто позволить себе такие виды платных упражнений. Поэтому мы действительно ищем решения, адаптированные к обстоятельствам этого человека как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения финансов".





Но, как отмечает доктор Редфорд, не только физическая польза от пробежек Parkrun делает их такими популярными общественными мероприятиями.





«Parkrun может помочь с некоторыми социальными аспектами здоровья и благополучия. Мы знаем, что одиночество приводит к негативным результатам для здоровья, мы знаем, что отсутствие физической активности является серьезной проблемой для нашего населения, и мы знаем, что улучшение этих аспектов может улучшить здоровье людей. В дело вступает Parkrun, потому что речь идет не исключительно о беге, а об общении и наличии в жизни чего-то регулярного, а также волонтерстве или прогулках и участии в чем-то, а также возможности выходить на улицу и двигаться каждое субботнее утро».





Доктор Прайс говорит, что Parkruns — это идеальный способ для австралийцев восстановить связь со своими местными сообществами после более чем двух лет ограниченного социального взаимодействия.





«Вы знаете, что можете определить комфортный вам уровень участия— вы можете бегать, можете ходить, можете ползать, можете ли вы просто участвовать в качестве волонтера или зрителя. Но это собирает людей в вашем местном сообществе на общее бесплатное мероприятие. И какая же это фантастическая инициатива после мрачного периода COVID-19 и мировых новостей, и вы знаете, давайте снова сосредоточимся на нашем сообществе, снова вернемся к активности и сосредоточимся на локальных вещах, которые действительно важны для нас».











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

