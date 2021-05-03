Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для спасения жизни

((ТРАНСКРИПТ))





Джастин Холл только закончил обычную пробежку со своим приятелем по работе Родни Джонсоном, когда тот внезапно почувствовал себя плохо.





"Родни неожиданно схватил меня за руку, и его зрачки застыли. И он упал на землю. Он начал просто задыхаться. Он реально не мог дышать".





У 56-летнего мужчины, который ранее участвовал в марафонах, случился сердечный приступ.





Он лежал на траве на краю футбольного поля, а рядом был только его 60-летний приятель, который мог оказать ему помощь.





К счастью, г-н Холл, прошедший курс оказания первой помощи годом ранее, не растерялся.





"Я действовал на адреналине, я начал делать ему искусственное дыхание. Я в относительно хорошей форме, так что мог продолжать какое-то время. Я не останавливался ни на секунду. А потом, в конце концов, прибыла пожарная команда. И вскоре после этого скорая помощь".





Г-ну Джонсону потребовалось пятикратное шунтирование, чтобы восстановить серьезно закупоренные артерии, ведущие к сердцу.





Муж и отец троих детей сейчас сейчас полностью восстановился, но хочет, чтобы его опыт стал поучительным для других.





"Наверное, самое лучшее - это посещать своего врача общей практики так часто, как вы можете. Поскольку я придерживался мнения, что ничего не может случиться. Были тревожащие знаки, но я не обращал на них внимания".





В новом отчете Фонда здоровья сердца - Heart Foundation - подсчитано, что более 100 тысяч (103,137) сердечных приступов можно было бы избежать за пятилетний период, предоставив соответствующие лекарства людям из группы высокого риска.





По оценкам, 1,8 миллиона человек в возрасте 45 лет и старше не получают необходимых препаратов для снижения уровня холестерина и артериального давления.





Менеджер по снижению риска Heart Foundation Натали Раффул говорит, что определенные этнические группы имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.





"Это может быть генетическим или может быть связано с различным образом жизни или факторами окружающей среды, и в некоторые из этих групп входят Аборигенные жители островов Торресова пролива, жители отдельных островов или представители маори, также как выходцы из Южной Азии и некоторые народы Ближнего Востока".





Организация призывает людей в возрасте 45 лет и старше записаться на покрываемую Medicare проверку сердечного здоровья к своему врачу общей практики.





Медицинский писатель, доктор Жасмин Джаст, говорит, что Аборигенные народы и жители островов Торресова пролива в возрасте 30 лет и старше должны приходить на проверки к врачу.





"Они поговорят с вами о вашей семейной истории, медицинской истории, а также оценят факторы образа жизни, такие как курение и употребление алкоголя. Они также проверят артериальное давление и уровень холестерина. И в итоге они смогут сказать вам о вашем риске сердечного приступа или инсульта в течение следующих пяти лет. И хорошая новость заключается в том, что если вы будете идентифицированы как человек с высоким риском, вы можете начать изменения с самого первого дня, например, начать прием лекарств, снижающих артериальное давление и уровень холестерина".





Heart Foundation призывает правительство сделать пункт проверки здоровья сердца по системе Medicare постоянным.





Сейчас он временный, и, по словам г-жи Раффул, срок его действия истечет в следующем месяце.





"Наличие специального пункта в системе Medicare имеет критическое значение для того, чтобы помочь врачам общей практики и медсестрам в выявлении австралийцев с высоким риском. Это также помогает им проводить такие проверки и уделять приоритетное внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, даже когда есть столько разных других приоритетных проблем”.





Родни Джонсон считает себя невероятным счастливчиком.





"Совсем недавно я вел свою дочку к алтарю. Это был такой важный момент, и моя жена и три дочери не знают, как им отблагодарить Джастина. Потому что меня бы здесь сегодня не было, если бы не он".





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