Рынок недвижимости на фоне COVID-19

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COVID-19 в некоторой степени изменил правила игры для пенсионеров, которые стоят перед выбором места проживания на пенсии, говорится в недавнем опросе почти 500 пожилых людей, проведенном порталом пенсионной недвижимости Downsizing.com.au.





Редактор сайта Марк Скелси объясняет, почему каждый третий респондент теперь с большей вероятностью рассматривает возможность переезда в жилые комплексы для людей старше 50 лет, после того, как разразилась пандемия.





“Многие люди говорят, что хотят переехать в сообщество единомышленников. Многие говорили, что им надоело заниматься техническим обслуживанием дома. Возможно, когда они были вынуждены находиться все время дома, они поняли, сколько требуется за ним ухода”.





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Тот же опрос показал, что по сравнению с прошлым годом, когда 15 процентов респондентов хотели переехать из многолюдной городской среды, 18 процентов теперь с большей вероятностью сделают этот шаг.





" Мы наблюдаем большой сдвиг в поисковой активности на нашем веб-сайте в сторону Квинсленда, и это может быть связано с тем, что этот штат считается более безопасным, или, возможно, потому, что это один из наиболее региональных штатов, очень децентрализованный штат, где много простора. По иронии судьбы, сейчас это один из самых сложных штатов для переезда".





Исполнительный директор по вопросам пенсионного обеспечения Австралийского совета по имущественным вопросам Бен Майерс также отмечает, что из-за COVID-19 наблюдается тенденция, когда пенсионеры в своих жилищных предпочтениях руководствуются чувством общины.





" Комлексы для пенсионеров и сообщества по аренде земли в Австралии действительно выделяются как те места, где люди могут продолжать нормальную жизнь, и на фоне COVID мы наблюдаем такие мероприятия в пенсионных сообществах, как послеобеденный чай у дорожки на въезде в комплекс или счастливые часы у своего крыльца, когда люди садятся на дорожках у дома и ведут беседы через улицу или разговаривают с соседями - это то, чего вы действительно не можете сделать, если вы не знакомы с теми, кто живет рядом с вами". Rural lifestyle Source: Getty Images/Cavan Images Хотя первая за почти три десятилетия рецессия в Австралии поставила многих арендаторов в тяжелое финансовое положение, преподаватель кафедры недвижимости Университета Аделаиды Питер Кулизос говорит, что дела у пенсионеров, владеющих инвестиционной недвижимостью, оказались не такими плохими, как прогнозировалось ранее.





" Возможно, вы столкнулись с тем, что ваш жилец выехал или попросил о снижении арендной платы, но 85 процентов инвесторов не увидели никакой разницы в получаемой арендной плате, даже в случае потери жильцов. Не потребовалось много времени, чтобы найти новых по такой же цене".





Кулизос говорит, что, хотя среди городских жителей произошел некоторый сдвиг в сторону предпочтений аренды жилья в отдаленных районах из-за возможности работать из дома, это не всегда относится к пожилым мигрантам.





“Одним из очень важных аспектов для них является семья, поэтому, если они вышли на пенсию, работа на дому их не касается, но для них очень важно быть рядом с семьей, поэтому, если их семья живет поблизости, они хотят быть рядом с родными. И, в частности, со внуками".





Тем временем агент по недвижимости на юго-востоке Квинсленда Анна Хандхар заметила, что все больше семей переезжают в дома или жилищные комплексы, где живут нескольких поколений - опять же на фоне COVID-19.





" Как правило, я обнаруживаю, что семьи ищут более просторную недвижимость для сдачи в аренду, чтобы дети могли переехать вместе с родителями, и чтобы было больше места, так что в этом случае надо платить только одну арендную плату вместо того, чтобы оплачивать два-три разных дома. В основном это потому, что либо один супруг, либо один из детей потеряли работу, либо один из родителей потерял работу, поэтому финансы определенно сыграли большую роль".





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Тем, кто ищет как сэкономить, возможно, не удастся найти огромную выгоду, поскольку CBA недавно отменил свой первоначальный прогноз 10-процентного падения цен на недвижимость в столице до 6 процентов к середине 2021 года, прежде чем рынок восстановится.





Кулизос, изучавший австралийский рынок недвижимости во время последних трех рецессий, считает, что сделок будет мало, поскольку последнее, что бы сейчас делали австралийцы, - это продавали собственный дом.





Это подтверждается последними данными CoreLogic о небольшом снижении стоимости жилья за последние три месяца: цены в Сиднее упали на 2,1 процента, в Мельбурне - на 3,5 процента, в Брисбене - на 0,9 процента, в Перте - на 1,6 процента, а в Аделаиде - даже выросли на 0,1 процента.





" Несмотря на то, что не так много людей заинтересовано в покупке собственности, гораздо меньше людей, заинтересованных в продаже собственности, поэтому практически не было недвижимости для продажи, так что это действительно поддерживало рост цен на нашу недвижимость".





Управляющий директор группы "Ray White" Дэн Уайт приятно удивлен устойчивостью австралийского рынка недвижимости.





В связи с тем, что банки разрешают отсрочку ипотечного кредита и предлагают низкие процентные ставки, Уайт говорит, что сейчас хорошее время для продажи, так как на рынке может появиться больше вариантов, что снизит цены, после того, как JobKeeper закончит свое действие в следующем году.





"Сейчас хороший рынок. В следующем году есть некоторые риски: мы знаем об отмене государственных стимулов, поэтому, если люди хотят продать недвижимость, возможно, время до Рождества - лучшее время для продажи, потому что это сильный рынок, а в следующем году может все поменяться".





Скелси говорит, что в условиях ограниченных возможностей для потенциальных покупателей физически осматривать недвижимость в Мельбурне или других штатах и территориях многие агенты придумали новые и интересные способы показать дома практически в деталях, которых не было до COVID-19.





" У нас есть примеры, когда люди действительно готовы покупать недвижимость на основе видеотура".





Но Кулизос предостерегает покупателей от поспешности и призывает проявлять осторожность в условиях карантина и закрытия границ, поскольку придет время, когда покупатели смогут снова проверять недвижимость лично.





“Потерпите. Не тратьте сотни тысяч долларов или больше на собственность, которую вы или кто-то, кому вы доверяете, даже не видели".





Тем не менее, в других австралийских штатах и территориях, как сообщает г-н Уайт, наблюдается жилищная активность со стороны молодых покупателей, которые пользуются текущими низкими процентными ставками и кредитными каникулами, чтобы купить свой первый дом.





Инвесторы же ждут, когда шторм утихнет.





" Не так много новых инвесторов, покупающих недвижимость, и поэтому люди, желающие выйти из своей инвестиционной собственности, не имели такого большого спроса на свою недвижимость, как традиционный рынок, занимаемый владельцами. Просто я думаю, что люди, у которых есть капитал, просто держат его в банке, а те, у кого есть несколько инвестиционных объектов, могли продать эти активы на хорошем рынке и положить деньги в банк".





Что же до пенсионеров, у которых есть проблемы с денежным потоком и которые намереваются выплатить свою ипотеку, Кулизос говорит, что они защищены экономической подушкой безопасности, которая дает им возможность не продавать в краткосрочной перспективе.



