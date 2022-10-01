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Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

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Russia's President Vladimir Putin

Source: Getty / Getty Images/TASS

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Published 1 October 2022 at 10:17am
By SBS Russian
Source: SBS

В пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин выступил с официальной речью в Кремле и объявил об аннексии четырех областей Украины

Published 1 October 2022 at 10:17am
By SBS Russian
Source: SBS
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