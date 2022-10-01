Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

SBS на русском языкеOther ways to listen Путин объявил об аннексии четырех областей УкраиныPlay04:31SBS на русском языкеOther ways to listen Source: Getty / Getty Images/TASSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.46MB)Published 1 October 2022 at 10:17amBy SBS RussianSource: SBS В пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин выступил с официальной речью в Кремле и объявил об аннексии четырех областей УкраиныPublished 1 October 2022 at 10:17amBy SBS RussianSource: SBSСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesСиднейский кот нашел своих хозяев после 2-х летнего расставанияНовости SBS на русском языке - 30.09.2022Победитель Сиднейского фортепьянного конкурса Александр Гаджиев ждет встречи с австралийской публикой"Как только вы перестаете думать о своей информационной безопасности, вы становитесь уязвимыми"