Путин не летит на саммит БРИКС из-за его ордера на арест
Russian President Vladimir Putin Source: AAP
Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, вместо него на саммит полетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила ЮАР. Позже это подтвердили в Кремле. Командировка в ЮАР могла бы стать первым официальным зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на его арест по обвинению в депортации украинских детей. Глава МУС Петр Хофманский объяснил, как в этом случае работает механизм ареста.
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