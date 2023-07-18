Украина атаковала Керченский мост. Россия ответила ракетными ударами по населенным пунктам
В ночь с воскресенья на понедельник была совершена атака по мосту через Керченский пролив Source: Getty / Crimea24TV/AFP
В ночь с воскресенья на понедельник была совершена атака по мосту через Керченский пролив. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что за ударами стоит Служба безопасности и Военно-Морские Силы Украины. Россия ответила ракетными атаками и налетами дронов по украинским населенным пунктам
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