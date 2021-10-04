Ваши вопросы о COVID-19: Надо ли теперь нам будет делать 'бустерные' прививки каждые полгода?

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В этой рубрике австралийские ученые отвечают на ваши вопросы о коронавирусе и вакцинации от КОВИД-19 Source: Photo Credit: @dazdrawz

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На вопросы наших слушателей о коронавирусе и вакцинации от КОВИД-19 отвечают австралийские ученые.

За ответом мы обратились к 
Татьяне Соболевой – доктору наук
, исследователю Австралийского Национального университета. Татьяна – молекулярный биолог, биохимик, специалист в эпигенетике, нейрогенетике, много лет занимается лабораторными исследованиями клеточных процессов, следит за всей последней научной информацией по новому коронавирусу и вакцинам от COVID-19 и обладает достаточными научными знаниями, чтобы критически анализировать эту информацию, проверять достоверность ее источника и объяснять ее доступными словами на русском языке специально для наших слушателей.
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