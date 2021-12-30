Вопрос психологу: Почему в моей жизни все не так, как мне хотелось бы?

Olga Koronovskay

Source: Photo by Olga Koronovskaia

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В нашей рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопросы наших слушателей.

В этот раз Ольге прислали анонимный вопрос: "Почему в моей жизни все не так, как мне хотелось бы? Мне почти 40 лет, я построила карьеру и у меня есть постоянный мужчина. Но карьера меня не радует, я по большому счету не люблю свою профессию. Мужчину, похоже, тоже не люблю. Что мне делать? Как построить свою жизнь заново?".

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу"  и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: 
russian.program@sbs.com.au
 Свой вопрос можно задать анонимно. Хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
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