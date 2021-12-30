Вопрос психологу: Почему в моей жизни все не так, как мне хотелось бы?

В этот раз Ольге прислали анонимный вопрос: "Почему в моей жизни все не так, как мне хотелось бы? Мне почти 40 лет, я построила карьеру и у меня есть постоянный мужчина. Но карьера меня не радует, я по большому счету не люблю свою профессию. Мужчину, похоже, тоже не люблю. Что мне делать? Как построить свою жизнь заново?".
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