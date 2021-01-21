"За радиационной терапией будущее", - уверен профессор Анатолий Розенфельд

Distinguished Professor and Director Centre for Medical Radiation Physics at University of Wollongong

Source: Submitted by A.Rosenfeld

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Интервью с заслуженным профессором, директором Центра медицинской радиационной физики Университета Волонгонга Анатолием Розенфельдом.

Анатолий переехал в Сидней из Киева в 1992 году. Начинал с того, что работал бесплатно, был консультантом по нейтронам, а затем в Университете Волонгонга была объявлена программа по созданию Центра медицинской физики.

Анатолий пообещал взяться за его создание и свое слово сдержал. Сейчас это крупный центр, в котором работают 112 человек.
Anatoly Rozenfeld
Anatoly Rozenfeld, Distinguished Professor and Director Centre for Medical Radiation Physics at University of Wollongong Source: Supplied
Центр занимается подготовкой специалистов, работающих в радиационной онкологии и терапии, протонной терапии, а также передовыми разработками в радиационной медицине. 
 
Успешно реализуются и проекты в космической медицине - центр разрабатывает устройства для определения доз радиации для будущих туристических путешествий на Марс.
 
Профессор также рассказал, какие специалисты сейчас востребованы на рынке. 
 
Интервью можно послушать в аудио-плеере наверху страницы.
 
 
*Как и многие ученые, долго работающие в англоязычной среде, Анатолий часто использует английские слова.
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