"За радиационной терапией будущее", - уверен профессор Анатолий Розенфельд

Анатолий переехал в Сидней из Киева в 1992 году. Начинал с того, что работал бесплатно, был консультантом по нейтронам, а затем в Университете Волонгонга была объявлена программа по созданию Центра медицинской физики.





Анатолий пообещал взяться за его создание и свое слово сдержал. Сейчас это крупный центр, в котором работают 112 человек. Anatoly Rozenfeld, Distinguished Professor and Director Centre for Medical Radiation Physics at University of Wollongong Source: Supplied Центр занимается подготовкой специалистов, работающих в радиационной онкологии и терапии, протонной терапии, а также передовыми разработками в радиационной медицине.







Успешно реализуются и проекты в космической медицине - центр разрабатывает устройства для определения доз радиации для будущих туристических путешествий на Марс.







Профессор также рассказал, какие специалисты сейчас востребованы на рынке.







Интервью можно послушать в аудио-плеере наверху страницы.











*Как и многие ученые, долго работающие в англоязычной среде, Анатолий часто использует английские слова.



