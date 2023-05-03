Неожиданное очередное повышение процентной ставки в преддверии федерального бюджета

Резервный банк объявил об очередном повышении процентной ставки после месячной паузы.





Сейчас ставка составляет 3,85%. Это самый высокий показатель с апреля 2012 года.





Федеральный казначей Джим Чалмерс признает, что очередное повышение ставки, несомненно, вызовет трудности у австралийцев с ипотечными кредитами. Но добавляет, что повышение ставок необходимо для борьбы с инфляцией.





«Сегодня Резервный банк поднял процентные ставки на четверть процентного пункта. Это действительно трудное решение, которое скажется на многих австралийцах, которые уже находятся под давлением. Это напоминание о том, что инфляция остается главной проблемой для нашей экономики. Это напоминание о сложных экономических условиях, в которых мы формируем федеральный бюджет».





Казначей от оппозиции Ангус Тейлор заявил, что это решение окажет существенное давление на австралийских домовладельцев.





«Мы только что наблюдали десятое повышение процентных ставок после федеральных выборов. Для австралийской семьи с ипотекой в 750 000 долларов это означает, что они платят дополнительно более 1700 долларов в месяц сверх того, что они выплачивали в мае в прошлом году».





Бремя повышенной ставки почувствуют гораздо больше заемщиков, чьи кредиты с фиксированной ставкой должны закончиться в ближайшие месяцы.





Старший экономист и специалист по инвестициям Элеонора Криг говорит, что трудности, вызванные повышением ставок, будут иметь широкомасштабные последствия для экономической активности в Австралии.





«Мы ожидаем, что расходы домохозяйств будут продолжать снижаться. Полное влияние повышения ставок продолжает распространяться на заемщиков. Потому мы вероятно продолжим наблюдать снижение экономической активности. Так что полное влияние этих повышений ставок будет ощущаться позже».



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В официальном заявлении Резервного банка говорится, что повышение процентных ставок было оправдано необходимостью привести инфляцию в Австралии в соответствие с целевыми показателями.





При инфляции на уровне 7%, после небольшого снижения с максимума в 7,8%, Резервный банк предупредил, что может поднять ставки еще больше, если инфляция не снизится до приемлемого уровня.





Экономический эксперт Алан Дуивор Эванс говорит, что это решение стало шоком для многих экспертов рынка.





«Мы не можем с уверенностью сказать, что это конец цикла подъема процентной ставки. На самом деле Резервный банк всех встряхнул: в Резервном банке определенно пошли против рыночного консенсуса и открыли возможность того, что повышение процентных ставок может продолжаться и дальше».



Владельцы домов и держатели ипотечных кредитов сильно пострадали от повышения ставок. Но не только они испытывают трудности.





Австралийские благотворительные организации, такие как Smith Family, заявляют, что более миллиона взрослых австралийцев и их детям трудно справиться с нынешним давлением стоимости жизни.





Многие утверждают, что ситуация хуже, чем во время пандемии коронавируса.





Генеральный директор The Smith Family Дуг Тейлор описывает потрясения, которые переживают австралийские семьи в результате нынешнего кризиса стоимости жизни.





«Ростом расходов, очевидно, может привести к увеличению арендной платы. Это может означать, что семьи с низким доходом должны искать новое жилье, которое они могут себе позволить, и, конечно, это чрезвычайно тяжело для семьи. Но также в особенности плохо для детей и их образования».





Действия Резервного банка, вероятно, поставят австралийские семьи под дополнительное давление. В то время как растут призывы к федеральному правительству помочь семьям справится с растущей стоимостью жизни и отразить это в новом федеральном бюджете на следующей неделе.





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