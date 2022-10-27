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Переизбрание Си Цзиньпина. "Новая эпоха диктаторов уже началась"

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Dr Leonid Petrov

Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied / Supplied by Leonid Petrov

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Published 27 October 2022 at 2:28pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

ХХ съезд Коммунистической партии Китая ознаменовался переизбранием на третий срок Си Цзиньпина и объявлением новой верхушки партии, в которую не вошла ни одна женщина, но вошли много лояльных лидеру мужчин.

Published 27 October 2022 at 2:28pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Что это значит для Китая, его внутренней и внешней политики, и началась ли в мире эпоха диктаторов, рассказывает востоковед Леонид Петров, декан Международного Колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского Национального университета в Канберре.
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