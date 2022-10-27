Переизбрание Си Цзиньпина. "Новая эпоха диктаторов уже началась"

Что это значит для Китая, его внутренней и внешней политики, и началась ли в мире эпоха диктаторов, рассказывает востоковед Леонид Петров, декан Международного Колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского Национального университета в Канберре.

