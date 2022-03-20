Опыт Кореи. Братоубийственная война и диктатор, застреленный главой спецслужб

Война между севером и югом Кореи до сих пор по сути не закончена, страны около 70 лет живут в состоянии перемирия, но не мира.

Под предлогом объединения страны северяне запустили свои танки и самолеты на юг.

Кончилось это плохо. За южан вступились США и еще 15 государств, включая Австралию.

«Северяне и южане до сих пор испытывают друг к другу лютую ненависть», говорит Леонид Петров.

Пак Чон Хи 18 лет находился у власти, жестоко подавлял демонстрации, препятствовал демократизации страны и проводил репрессии.