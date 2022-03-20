- Война между севером и югом Кореи до сих пор по сути не закончена, страны около 70 лет живут в состоянии перемирия, но не мира.
- Под предлогом объединения страны северяне запустили свои танки и самолеты на юг.
- Кончилось это плохо. За южан вступились США и еще 15 государств, включая Австралию.
- «Северяне и южане до сих пор испытывают друг к другу лютую ненависть», говорит Леонид Петров.
- Пак Чон Хи 18 лет находился у власти, жестоко подавлял демонстрации, препятствовал демократизации страны и проводил репрессии.
- В конце концов Пак Чон Хи был застрелен руководителем собственной службы безопасности в 1979 году.
Опыт Кореи. Братоубийственная война и диктатор, застреленный главой спецслужб
Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied by Leonid Petrov
Комментарий декана Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научного сотрудника Австралийского национального университета в Канберре, востоковеда Леонида Петрова.
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