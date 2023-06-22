Согласно отчету, каждый четвертый квалифицированный мигрант работает ниже своего уровня квалификации

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Еще в апреле министр внутренних дел Клэр О'Нил выступила с речью на заседании Национального пресс-клуба в Канберре, в центре внимания которого была миграция.





"Наша миграционная система страдает после десятилетия поистине захватывающего дух пренебрежения. Она поломана. Она не работает для нашего бизнеса-сектора и для самих мигрантов. И самое главное, она подводит австралийцев. И это не может продолжаться, так как страна сталкивается с серьезными национальными проблемами, которые миграция может помочь нам решить. Наша экономика страдает, и австралийцы страдают из-за этого. Миграция может помочь нам изменить это".





Но новый отчет Settlement Services International предполагает, что все это пока скорее на словах, чем на деле.





В отчете, который назвается «Выгода на миллион долларов» говорится, что, оказавшись в Австралии, квалифицированные мигранты и беженцы испытывают огромные трудности с попаданием на рынок труда.





Доктор Мохаммад Зубаир Харуни — один из таких беженцев.





Несмотря на 15-летнюю медицинскую карьеру в своем родном Афганистане и опыт работы специалистом программы ООН по ВИЧ, он говорит, что не смог найти работу в области здравоохранения в Австралии.





"По некоторым позициям я даже не попал в шорт-лист, а в некоторых случаях, когда меня включили в шорт-лист для собеседования — например, я прошел пять собеседований в прошлом году, но не получил работы. В некоторых случаях мне говорили, что моя квалификация слишком высока для этой должности. Но потом я понял, что причина в том, что у меня нет местного опыта - я не работал в Австралии – и именно это может быть препятствием. Именно поэтому я не могу получить работу".





Вайолет Румелиотис — генеральный директор Settlement Services International.





По ее словам, их отчет показал, что случай доктора Харуни - это распространенное явление.





"В отличие от большинства стран OECD, где мигранты, как правило, менее квалифицированы, чем местное население, в Австралии все наоборот, здесь каждый четвертый постоянный квалифицированный мигрант работает ниже своего уровня квалификации, даже хотя является высококвалифицированным специалистом".





И это не только здравоохранение, где квалифицированные мигранты и беженцы сталкиваются с трудностями трудоустройства.





Еще один яркий пример – инженерная сфера.





Австралии необходимо заполнить 30 000 вакансий инженеров, однако в отчете говорится, что половина всех инженеров-мигрантов либо безработные, либо работают в других секторах.





Вайолет Румелиотис говорит, что существует ряд причин, по которым мигранты и беженцы не могут полностью раскрыть свой потенциал на рабочем месте.





"Я думаю, что у работодателей есть много распространенных заблуждений о беженцах (и о мигрантах в целом) - о том, что им не хватает навыков или образования, например. На самом деле это не так. Многие приезжают по специальности врач, инженер, учитель. Есть точка зрения, что мигранты не владеют должным уровнем языка. И есть предположения, что они не впишутся в организацию с точки зрения культуры – здесь имеют место бессознательные предубеждения о их несовместимости с ценностями организации или рабочей атмосферой. Кроме того, я думаю, что нет достаточного желания для того, чтобы реально проявить любопытство и поинтересоваться, какую пользу мигранты и беженцы могут принести на рабочем месте".





Но в отчете также определяются некоторые практические системные вопросы.





57 процентов людей, ищущих убежища в Австралии, не имеют права работать.





Почти две трети работников по временным визам получают зарплату меньше минимального стандарта.





И только 33 процента прибывающих по постоянным визам мигрантов получают официальное подтверждение своего диплома в Австралии, что, по мнению специалистов Settlement Services International, ведет к эксплуатации и неполной занятости.





Доктор Харуни говорит, что теперь его квалификация признана, но этот процесс оказался очень сложным для него, как и для и многих других.





"Весь процесс признания (для врачей) по нормальному должен занимать три-четыре недели. Это максимальное время. Но для некоторых это занимает более 20, 25 недель, более пяти месяцев. А у кого-то и еще больше. И главная причина в том, что нынешнее правительство в Афганистане не поддерживает и не помогает тем, кто покинул страну".





Федеральное правительство, по-видимому, уже хорошо осведомлено о проблемах, с которыми сталкиваются квалифицированные мигранты и беженцы в Австралии.





Снова говорит Клэр О'Нил.





"Если в Австралии 1950-х главным вызовом было заселение, то повышение квалификации — это реальность, с которой мы сталкиваемся в 2020-х. Потому что сегодня мы не привлекаем таланты, необходимые для решения этих проблем, а мы, безусловно, не используем таланты, которые у нас есть. Мы используем порог дохода, чтобы определить временных работников, которые приезжают сюда, как квалифицированных, идея состоит в том, что они здесь, потому что они приносят в нашу страну то, что австралийцы не могут сделать. Почти 10 лет назад этот порог был заморожен прежним правительством на уровне 53 900 долл. Это ниже 90, то есть ниже заработка 90% работающих полный рабочий день в Австралии. Это означает, что каждый год в течение последнего десятилетия растущая доля людей, въезжающих в Австралию по временным квалифицированным визам, отправляется на низкооплачиваемую работу".





Министр убедительно дала понять, что подобные аномалии будут устранены.





Окончательная новая миграционная стратегия должна быть выпущена позже в этом году, и ожидается, что она будет направлена на решение давних проблем, связанных с визами и условиями работы, а также с признанием квалификаций.





Между тем, доктор Харуни говорит, что не теряет надежды снова работать в медицинском секторе.



