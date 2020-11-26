Репортаж из Вашингтона: День Благодарения "с политическим привкусом"

US President Donald Trump Celebrating Thanksgiving

US President Donald Trump Celebrating Thanksgiving in 2019 Source: AFP

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В США сегодня отмечают День Благодарения. Праздник действительно очень важный для американцев. Подумайте только, за праздничный вечер съедают более 46 миллионов индеек! Но в этом году празднования проходят на фоне разразившейся борьбы за Белый дом. Дональд Трамп помиловал по традиции двух индеек. Ну и этим не ограничился. Можно ли назвать этот День Благодарения Днем с политическим привкусом?

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