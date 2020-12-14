Репортаж из Вашингтона: Грузовики с вакциной и Сторонники Трампа продолжают протестовать
People cheer as trucks carrying the first shipment of the COVID-19 vaccine leaves Pfizer's Global Supply facility in Kalamazoo, Michigan on 13 December, 2020. Source: Getty
В США одобрили использование вакцины от коронавируса Файзер. Кто первым получит заветную прививку? А последние попытки действующего президента США обеспечить себе еще 4 года в Белом доме провалились. Сторонники Трампа вышли на протесты. Снова без масок. На связи из Вашингтона Михаил Комадовский.
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